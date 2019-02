“Me dijo que me callara y me puso algo en el cuello, no sé qué era, pero parecía una soga o un cordón. Yo pensé que iba a robarme, por eso lo primero que atiné a hacer fue soltarme, tirarme al piso y entregarle mi cartera. Al darme cuenta de que no era lo que quería, me desesperé y empecé a gritar lo más fuerte que pude, pero él me agarró de las piernas y me arrastró por el suelo. Finalmente pude librarme, la verdad no sé de dónde saqué tanta fuerza, desconocía que la tenía, pero lo hice y salí corriendo a los gritos”, relató la joven, estudiante de Psicología.

La joven fue atacada al bajar del colectivo, en la calle General Paz.

“Volver a contar lo que pasó es revivirlo, y es algo que no quiero. Hay preguntas que me duelen o ponen en duda mi relato. Yo lo di a conocer porque quiero que las chicas se cuiden, que tengan los recaudos que yo no tuve”, agregó.

En estado de shock llegó hasta su departamento, cerró la puerta con llave y las ventanas con cortinas. “No sé si me siguió, no sé si alcanzó a ver dónde vivo, estaba muy asustada y como pude llamé a mi papá, que es policía y vive en Neuquén. Él vino lo más rápido posible para acompañarme, pero lo único que quería hacer era irme de ahí, tenía mucho miedo. Por eso después viajé hasta Piedra del Águila, para estar con mi mamá. Necesitaba contención y sentirme segura”, detalló.

“No pude verle la cara; estaba oscuro y me atacó por atrás. Sí recuerdo que era alto, robusto y con mucha fuerza”, destacó la víctima, quien en las últimas horas fue contactada por representantes de la fiscalía. Además de asesorarla, le brindaron asistencia psicológica y acordaron reunirse la semana próxima. Fuentes judiciales confirmaron que se inició una investigación de oficio a pesar de no contar con la declaración formal de la joven.

“A veces siento que fue mi culpa, pero trato de mentalizarme de que no es así. No quiero que otras chicas que se mudan a otra ciudad para trabajar o estudiar tengan que pasar por esto”, señaló la chica.

Al hacerse pública esta situación, desde la Comisión de Mujeres de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UNCo se solidarizaron con la joven y le brindaron todo su apoyo.

“Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que no haya más víctimas, para que no tengamos miedo de caminar solas por la calle, para vivir una vida libre de acoso y violencia. Remarcamos la importancia de exigir al gobierno la declaración de la Emergencia Nacional contra la Violencia de Género”, expresaron a través de su cuenta de Facebook.

