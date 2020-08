De los tres policías, la situación más complicada la tiene el ex oficial de servicio Daniel Ferreyra, porque arrastra una pena anterior y se le computará, pudiendo terminar en prisión. Los otros dos, Leandro Pastene y Cristian Correa, no irán a la cárcel porque la pena máxima por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es de hasta dos años en suspenso.

“Fue indignante escuchar lo que dijo hoy el juez, porque fueron muchos años de lucha, y no fueron para que los absolvieran de los cargos de homicidio culposo y adulteración de documentos públicos. Presentamos muchas pruebas y las desestimaron. A Santiago lo detuvieron sin cometer ningún delito, lo ingresaron descalzo al calabozo y lo golpearon; eso contaron los testigos. Cuando hicimos la inspección, estaba lleno de sangre y lo limpiaron con lavandina. Los peritos detallaron todas las hojas que faltaban del libro de guardia, y nada de esto tuvieron en cuenta. Los responsables de la muerte son los tres”, contó Olave.

Dijo que “es lamentable que la Justicia continúe apañando a policías que no hacen las cosas como corresponde”.

“Hasta cuándo tenemos que seguir permitiendo el abuso policial, las muertes, las golpizas. Cuántos muertos más tiene que haber. La Policía tiene el deber de proteger a los ciudadanos, no de matarnos ni hacernos sufrir. Si la justicia no pone un freno, estas cosas van a seguir sucediendo porque saben que cuentan con impunidad. Si la justicia no los frena, la Policía va a seguir impune. Estoy muy decepcionada”, relató la mujer.

El fiscal Martín Pezzetta dijo que presentaron la apelación y que aún resta analizar el fallo completo para entender los detalles. “Los absuelven por el homicidio culposo porque entienden que no hay un nexo de causalidad entre el incumplimiento de los policías y la muerte de Santiago. Pero nosotros pudimos demostrar que, si lo llevaban al hospital, Santiago se podría haberse salvado”, afirmó.