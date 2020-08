Caso Sagredo: "La única solución de la Policía fue tirarle un baldazo de agua"

“No cumplieron sus funciones. No se cumplió con la debida custodia del detenido, no se resguardó su salud ni se proporcionó asistencia médica, como tampoco su traslado al hospital. Además, adulteraron el parte diario arrancando 20 páginas del libro de guardia. No cumplieron con sus deberes lo que provocó que Santiago falleciera por una hemorragia que no fue asistida a tiempo”, reclamó Pezzetta.

Indicó que durante el juicio quedó probado que se trató de un homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y los responsables son Leandro Pastene, Cristian Correa y Daniel Ferreyra, cuartelero, oficial de guardia y oficial de servicio respectivamente. Además, pidió declarar responsable a Ferreyra por falsificación de documentos públicos.

“La muerte de Sagredo se produjo por la falta de auxilio porque no lo llevaron al hospital cuando se estaba muriendo. Ellos tenían la obligación de hacerlo, y no pasó. La única respuesta fue arrojarle un baldazo de agua para ver si reaccionaba”, alegó el fiscal.

Aseguró que en el juicio quedó probado que los signos de lo que ocurría estaban todo el tiempo, pero “los policías brillaron por su ausencia”. Añadió que dos testigos lo vieron morir, dos personas que habían sido detenidas por averiguación de antecedentes, personas que nunca antes habían estado detenidos, que venían de trabajar e incluso portaban mameluco.

“Según la ley, debían llevarlo al hospital. Tenían que custodiarlo y convocar al médico policial, pero no hicieron nada. Su solución al caso fue tirarle un baldazo de agua. El control de detenidos debe ser permanente. Si no hay médico, el oficial de servicio tiene facultades de trasladarlo a un nosocomio. A Santiago nunca le preguntaron nada, no les importó. Había que llevarlo al calabozo según ellos, pese a que no era un peligro para ningún tercero. Tenían que cuidar su integridad física y no lo hicieron. Todos los médicos que declararon dijeron que, si lo hubieran llevado al hospital, se hubiera salvado”, explicó Pezzetta.

Expresó que fue determinante la conducta de la policía en la muerte de Santiago. "La orden de detención la dio Ferreyra; Correa no controló el ingreso y Pastene no advirtió el estado gravísimo del detenido. No se detiene a cualquiera por cualquier motivo, hay un Estado de Derecho, una Constitución que habla del debido proceso. Y tampoco pueden decir que no que no sabían quién era; sabían que era un vecino de Cipolletti, lo conocían, y sabían muy bien dónde lo levantaron (en cercanías a su casa). Dicen que lo detuvieron para proteger la integridad física de Sagredo, y fue todo lo que no hicieron”, apuntó el fiscal.

Pezzetta pidió que se los declare responsables a los tres policías, y mantener la acusación de falsificación de documentos públicos.

En una breve declaración, el oficial de servicio Daniel Ferreyra dijo que él no arrancó las 20 páginas que faltas en el libro de guardia, y negó los cargos por falsificación del documento.

“Quién lo hizo, no lo sé. Pero yo no fui”, indicó. Tampoco quiso responder preguntas.

Pastene, en la mira por otra causa de violencia policial

En la investigación por un violento operativo policial en Costa Norte donde un joven de 23 años terminó baleado y con muerte cerebral, apareció nuevamente el nombre de un efectivo de la Comisaría Cuarta. Se trata de Leandro Pastene, quien enfrenta la acusación por la muerte de Santiago Sagredo en la Comisaría Cuarta el 15 de abril de 2016.

En la investigación a cargo de la Fiscalía cipoleña se intenta conocer si Pastene fue uno de los policías que efectuaron los disparos el fin de semana pasado.