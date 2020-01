En la Liga Deportiva Confluencia, el año pasado, se jugó el primer torneo de mujeres en primera y tercera división. Fueron seis los clubes que participaron y Deportivo Roca fue el primer campeón. Hasta ahí, todo bien. El problema radica en que la mayoría de las jugadoras compitieron sin estar federadas.

"El año pasado fue un torneo de inicio y a prueba. Este año, el objetivo es que todos los clubes que tengan fútbol femenino ingresen a la Liga y realicen el fichaje de cada una de sus jugadoras, al igual que lo hacen con el masculino", manifestó Karina Álvarez, presidenta de Pillmatun e impulsora de la competencia del fútbol femenino en la liga del valle rionegrino.

Que la pelota comience a rodar fue el primer –y gran- paso en Confluencia; que las futbolistas sean fichadas es el segundo. No se trata de un capricho, ni siquiera de mera burocracia, es que si la deportista no es federada, no existe en el fútbol argentino y sus posibilidades, su proyección y sus sueños se reducen a cero.

"Es una condición indispensable, o sigue siendo un torneo de barrio, con partidos amistosos. Más allá de los resultados, si le queremos dar seriedad, así tengas una categoría, el club debe fichar a su jugadora. No solo por el derecho formativo, porque si la jugadora no está fichada es como que no existiera. Tienen que hacerlo, no solo para proteger al club, sino más que nada a la jugadora", afirmó Álvarez.

En la experiencia de Pillmatun, sus jugadoras lograron probarse en clubes de primera división y ser invitadas a torneos nacionales. "Abre otra puerta, tenés otro tipo de conversación con los clubes de afuera", señaló.

"El 18 de febrero es la primera reunión de la Liga, ahí se va a plantear la reunión para fútbol femenino, para empezar a diagramar el torneo", contó Álvarez. Y adelantó que hay voluntad de los clubes Maracacinho, Argentinos del Norte y Unión de Allen para sumarse a la Liga. Se acoplarían a los pioneros: Deportivo Roca, San Sebastián, San Martín, Atlético Regina, Pillmatun y Fernández Oro.

Un campus en sus vacaciones

Martina Krotter, Delfina Núñez y Valentina D’Darchivio, futbolistas del Club Academia Pillmatun, realizan una concentración intensiva de entrenamientos en la campus del club Deportivo Mac Allister, de Santa Rosa, La Pampa.

El objetivo de la institución cipoleña es que sus jugadoras sumen la mayor cantidad de competencia en el año, incluso si deban viajar para hacerlo.

Maca Sánchez, emblema de la profesionalización en el país.

Apostaron a darle impulso a Río Negro

El club Pillmatun será anfitrión de San Lorenzo de Almagro y el Club Brandsen de La Plata, que llegan a la región a realizar parte de sus pretemporadas. Además, durante unos días también se sumará un equipo de la Línea Sur, Jacobacci.

La dirigencia académica trabaja arduamente en todos los detalles y, al comienzo de la próxima semana, confirmará cómo será la estadía de los clubes en la zona. Está previsto un partido de exhibición y charlas técnicas, entre otras actividades, que serán abiertas al público en general.

San Lorenzo es el primer club que profesionalizó a su equipo y no solo fueron ocho contratos, como lo exige la AFA, lo hizo con todo su plantel. Macarena Sánchez fue una de las impulsoras de este logro histórico, a través de su militancia. El Ciclón no es ajeno a las luchas que se dan en todos los rincones del país, es por eso es que eligió la que se está gestando en el fútbol femenino del Alto Valle.

“Aunque tenían invitaciones de otros lugares, cuando se enteraron de que fui la precursora en oficializar el fútbol en la Liga, que las chicas están fichadas (del club Pillmatun) y que hacemos las cosas alineados a nivel nacional, al Consejo Federal de AFA, decidieron apostar a Río Negro como para darle empuje al Alto Valle, para que, de alguna forma, lo tomen un poco más en serio”, contó Karina Álvarez, presidenta de Pillmatun, quien explicó que los contactos se dieron desde que comenzaron a viajar para competir.