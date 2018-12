“Se trata de una medida perimetral para resguardar a la víctima. No se puede acercar a 500 metros de la mujer, ex cuñada. La medida no tiene un plazo máximo de vigencia, y por lo general se interpone a pedido de las ex parejas para evitar hechos que pongan en riesgo su integridad física. Con la medida se obliga a un tratamiento y cuando se constaten resultados positivos, recién ahí se levanta. Este caso es diferente porque la denunciante no fue cónyuge, sino cuñada, y por esto no se ordenó tratamiento”, contó Lapuente.

La denuncia fue interpuesta por la mujer en el Juzgado de Familia de Cipolletti luego de una agresión propinada por el policía durante el fin de semana.

Según trascendió, el hombre habría llegado alcoholizado y violento hasta la casa de la mujer, quien llamó a la policía.

La jefa de la Regional Quinta de Cipolletti, Adriana Fabi, informó a LM Cipolletti que el jefe de la unidad policial fue separado del cargo de forma provisoria hasta que se aclare la situación en el marco de las actuaciones internas.