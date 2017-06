En una audiencia que se llevó a cabo esta semana en el despacho de la jueza Florencia Caruso, el fiscal Martín Pezzetta reclamó que un ladrón permanezca encarcelado hasta que se defina su situación procesal. A pesar de la oposición de la defensa, la responsable del Juzgado de Instrucción 6º confirmó su detención por un plazo de diez días.

A la hora de desarrollar sus argumentos, el fiscal precisó que el delincuente tiene dos fallos condenatorios del 2011 y 2016, además de que fue protagonista de otro robo en los primeros meses del año.

Por otro lado, explicó que el acusado no presentaba arraigo en la región, debido a que no se pudo acreditar dónde residía en la actualidad. En el caso de sus familiares, aseguraron que no vivía en el lugar que él había informado. Asimismo, Pezzetta planteó que por el proceso judicial anterior “el acusado no cumplió con la pauta de conducta de mantener su domicilio e informar cualquier cambio al Tribunal”.

El defensor oficial Sebastián Nolivo solicitó la excarcelación de su tutelado y señaló que, siguiendo el ordenamiento jurídico y los postulados constitucionales, le asistía al imputado el principio de inocencia y que “mantener su libertad era la regla, mientras que el encarcelamiento resulta ser sólo una excepción”.