Para este primer aumento, que rige desde este mes, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad ha reconocido las actualizaciones salariales que tuvo que afrontar Edersa el año pasado y algunos ajustes sobre costos operativos. Es parte, además, de la revisión tarifaria ordinaria que por normativa se realiza cada cinco años.

El presidente del EPRE, Néstor Pérez, recordó que no están obligados a realizar una audiencia pública cuando el aumento es consecuencia de un ajuste salarial que, además, se pactó en abril de 2016 y recién ahora se traslada a la tarifa. “El Ministerio de Trabajo demoró en expedirse sobre la homologación de los acuerdos alcanzados con los gremios Luz y Fuerza y Apuaye”, señaló el ingeniero a LM Cipolletti.

El aumento que ya salió por resolución y fue notificado se aplicará a partir de los consumos de mayo, por lo que los usuarios lo verán reflejado en el precio final recién en junio o julio. Según sea la categoría, puede ser mayor o menor al 8%, pero en cualquier caso debería ser inferior al 10%.

Cabe recordar que este primer incremento está muy lejos del 70% pretendido por Edersa y no hay muchas chances de que se acerque a ese porcentaje. Aunque la negociación sigue abierta y se extenderá hasta agosto, Pérez aseveró que podría superar el 30%, siempre y cuando la distribuidora esté dispuesta a realizar las inversiones necesarias y permita que el EPRE fiscalice de cerca tales trabajos. Esto también cuenta para las tareas de mantenimiento.

7,8% en promedio será el primer aumento del servicio de luz.

Dependiendo el usuario y del consumo, la suba de la tarifa puede variar, pero en ningún caso podrá superar el 10%. En agosto, en tanto, se vendrá una suba que se hará sentir más.

Se viene otra suba

“El tope de aumento será el 40%, pero todo depende de lo que podamos acordar con Edersa, ya que si no realiza una fuerte inversión, el incremento que demos será mucho menor y veremos de hacer las obras por otro lado”, aseguró Pérez. A su vez, el funcionario añadió: “Lo que no haremos es dar un aumento sin condicionamientos y confiar en que la distribuidora haga las obras. El desastre de la red eléctrica nos demuestra que después no las hace”.

El EPRE ya definió un plan de obras nuevas y otro de mantenimiento para mejorar lo existente, pero necesita acordar con la distribuidora. Otra de las condiciones que exige es fiscalizar de cerca los trabajos, todo lo cual implica cambiar el marco regulatorio existente para garantizar la legalidad del proceso.

Pérez advirtió que el deterioro es general, en toda la provincia, aunque se agrava en zonas como la Línea Sur, donde la distribuidora tiene menos rentabilidad.

Cuando en agosto se resuelva el aumento definitivo, este regirá hasta noviembre del 2021.

De ahora en más, los incrementos de las tarifas tendrán varios condicionamientos

El hecho de ofrecer un aumento sujeto a ciertos condicionamientos implica un verdadero cambio para el EPRE. “La idea es ir hacia un sistema que reconozca una tarifa a las distribuidoras en función del cumplimiento de una serie de pautas que consideramos imprescindibles para asegurar la preservación y mejora del servicio eléctrico”, sostuvo el presidente del organismo, Néstor Pérez. Entre las condiciones que se impondrán para cualquier reconocimiento tarifario puntualizó: “Esperamos concertar un plan de mantenimiento concreto y por otro lado un cronograma de obras especiales. En ambos casos estableceremos un régimen de acreditación, inspección y auditoría puntual, que irá liberando los reconocimientos, los cuales serán incluidos en los ajustes trimestrales que el EPRE realiza de los cuadros tarifarios”. Además, consideró necesario acordar un plan de apertura y refuerzo de sucursales, así como también fijar un sistema de presentación trimestral de información económico-financiera y todo tipo de dato que el regulador requiera. “Uno de los puntos más destacados que esperamos incorporar es la participación de un veedor designado por el EPRE en las reuniones de directorio de Edersa”, concluyó.