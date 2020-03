Se quedaron sin agua en el peor momento

Según afirmaron, desde el lunes, al menos, los vecinos vienen intentando comunicarse con funcionarios de Aguas Rionegrinas en busca de una solución. Mantuvieron, además, contacto con un funcionario de segunda línea de la comuna, que, al parecer, ha tratado de intervenir pero sin resultados.

La rotura del caño en ese punto no es novedosa para los pobladores. Se piensa o que la estructura subterránea no es demasiado sólida o los arreglos no son lo que debieran, o bien todo se debe al paso de los camiones pesados.

Lo cierto es que otra vez se requiere de refacciones en el lugar y se espera que duren mucho, lo más posible. Como se sigue esperando que no entre más gente al basural por el riesgo de contagio de coronavirus.

Reclamos, por el 0800 y las redes

A raíz de la pandemia, Aguas Rionegrinas suspendió la atención al público en sus oficinas. Los usuarios pueden contactarse por teléfono o internet. En el centro de atención al usuario (0800-999-24827) se pueden realizar consultas y reclamos las 24 horas. También se puede descargar la app para celulares de la tienda Play Store o ingresar a la web de la empresa: www.aguasrionegrinas.com.

