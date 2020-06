Se portó bien durante arresto domiciliario y consiguió la libertad

Más allá de que en algunos casos se encuentren dentro de los plazos requeridos, los presos por distintos delitos no consiguen una respuesta favorable a reclamos de salidas o la libertad si es que no cumplen las pautas impuestas por la Justicia o, en el caso de estar purgando la pena en una cárcel, registran pocos avances en sus calificaciones de concepto y conducta. No fue el caso de un cipoleño de nombre Alejandro Aldo, quien completó de forma normal un poco más de nueve meses de cárcel por el delito de tenencia simple de estupefacientes y a través de un abogado particular, pudo reclamar que se lo beneficie con la libertad condicional.