Se formó una mesa de diálogo y levantaron la toma en la Fadecs

"Se levanto la toma del predio y del decanato, y se organizó una mesa de diálogo. Estarán representantes del gobierno provincial y del la universidad, y se va a trabajar la posibilidad de que las ex empleadas tengan un tratamiento similar como pasó con los ex asociados que no se habían sumado al conflicto y que puedan ingresar a puestos de trabajo en la provincia", relató el rector de la UNCo Gustavo Crisafulli.

El decano de la Fadecs informó que la actividad en la facultad aun no se retoma por cuestiones de seguridad, y empiezan mañana con la normalidad.

Crisafulli dijo que la judicialización del conflicto continuará su camino porque fue presentado por docentes y no docentes, y no por la UNCo como institución. "Concluida la ocupación queda sin efecto la orden de desalojo", expresó el rector.

LEÉ MÁS

Levantaron la toma en la Fadecs y buscarán una solución definitiva