"Se coronó un esfuerzo de muchos años"

Con alegría y emoción siguió el acto de entrega de 73 viviendas ubicadas en las ex tierras de Zoppi el director de la Fundación Médica, Alejandro Schroeder, impulsor del proceso de conformación de la cooperativa Viviendas del Sur, 48 de cuyos integrantes accedieron ayer a la casa propia.

El facultativo manifestó que “este es un momento de mucha felicidad y orgullo para los miembros de la cooperativa. Puesto en el contexto del tiempo, en el 2006 se veía como una cosa absolutamente imposible para la gente alcanzar a tener un techo propio”.

“En ese momento, los alquileres representaban hasta el 60 por ciento, en algunos casos, del ingreso de la gente y no había ningún tipo de crédito, como después fueron apareciendo. Era un absurdo pensar en una casa propia”, enfatizó.

Sin embargo, por consejo del entonces intendente Alberto Weretilneck se creó “un organismo en la Municipalidad que colaboró y ayudó a estructurar decenas de cooperativa y fue así que Cipolletti tuvo la opción de acceder a estos famosos planes Federal”.

Después “sobrevinieron muchas dificultades que fueron subsanadas por el actual y los anteriores gobiernos” para por fin llegar a la conclusión y entrega de las casas.

Para Schroeder, en el grupo que se constituyó la cooperativa “hay cosas muy lindas de rescatar. Por ejemplo, que había un aporte asimétrico entre los socios. Los que no podían fueron devolviendo a lo largo del tiempo los aportes. Un millón de pesos se juntó en esos momentos, sonaba como algo imposible para alguien que no tenía ni para pagar el alquiler. Sin embargo, se logró, se logró eso y se consiguió desalojar terrenos que estaban desocupados. Después, con paciencia, llegamos hasta acá. Así que esto es como coronar un esfuerzo de muchos años, de mucha gente y me pone muy contento por ellos y por el trabajo en equipo que se hizo”.

En adelante, continuará el proyecto de la cooperativa. Indicó, al efecto, que para aquellos integrantes que “siguen trabajando en la clínica, se ha transformado también en una cooperativa de consumo y esperamos poder enfrentar tiempos que tal vez vengan difíciles, preparados y en esa estructura de colaboración que creo le hace muy bien al conjunto y representa beneficios reales para mucha gente”.

Han sido muchas más las tareas desarrolladas, pero por lo de ayer, el instante del objetivo cumplido, “estamos muy contentos”.