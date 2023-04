Jose Luis Patiño, parte del Consejo de Bienestar Policial de Rio Negro, informó esta mañana la posibilidad de un posible desalojo por parte del COER con la presencia de los jefes policiales en la Regional II de Roca donde dos mujeres permanecen encadenadas desde hace 5 dias. La situación se repite en Regina con dos uniformadas que se sumaron a la protesta. "Es muy posible que haya aprietes en las unidades que están con quite de colaboración", sostuvo.

La semana pasada, el ministerio de Seguridad y Justicia emitió un escueto comunicado en el que sostenía un normal funcionamiento de las unidades. Sin embargo, Muñoz sostuvo que "el jefe de la Policía le falta a la verdad diciendo por un lado que las unidades funcionan con normalidad, pero por otro pasó a disponibilidad al comisario Adrián López por no querer entregar la nómina de policías adheridos a la medida". Es que en las últimas horas trascendió que en Contralmirante Cordero, el comisario de la Unidad 46 habría sido sancionado por no informar que efectivos adhirieron a la protesta que reclama mejores salarios y condiciones laborales de los efectivos activos y retirados de Río Negro. "Hay un relato de la provincia que no se condice con la realidad", aseguró el referente de policías retirados de Rio Negro.

El plan de lucha por la recomposición salarial de la fuerza policial incluye el cobro de sumas en negro en al menos 10 items y el pago completo del plus por zona desfaborable. "Actualmente se cobra un 18% cuando el pago por zona es de 40%". Muñoz explicó que hoy un ingresante percibe un sueldo de $120 mil y un comisario $250 mil. "Al no tener la posibilidad de discutir salarios, hemos ido emprobreciéndonos mes a mes" .

Por otro lado, con el correr de los días surgieron acusaciones de que la protesta podría llegar a estar vinculada a la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 16 de abril. El referente de Retirados recordó que el reclamo viene hace más de un año y que los compañeros no salen a la calle por las elecciones, salen porque no dan más, el hambre después de las elecciones sigue siendo hambre. Decir que esto es político es una estrategia para desprestigiar la lucha".