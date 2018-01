Sandra es de Rosario y busca a sus padres biológicos en Roca y Cipolletti

La recibió una familia de Rosario en 1979 y comenzó la búsqueda porque cree que tiene una hermana melliza en la zona. Consultó con sus padres adoptivos, allegados y hasta se hizo un examen de sangre con las Abuelas de Plaza de Mayo para saber si era hija de desaparecidos. Sin embargo, hoy no tiene muchas pistas para seguir.

Sandra nació en 1979 y fue dada en adopción en General Roca pero habría nacido en Cipolletti o en Centenario.

Algunos mensajes que recibió de gente de Rosario el nacimiento se podría haber producido en Cipolletti o Centenario pero que la adopción se concretó en General Roca. Sandra también asegura que tuvo una fractura en un brazo de bebé y que presentaba bajo peso, por eso sospecha que podría tener una hermana de su misma edad.

“Mi mamá siempre me dijo que era adoptada porque tenía miedo que alguien más me lo dijera pero nunca he logrado conseguir más datos de lo que tengo. Mi madre falleció cuando tenía 18 años. Yo ahora quiero saber mi identidad, pero mi papá me dice que no sabe nada”, explicóla mujer.

