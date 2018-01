Buscó a su papá 33 años y lo halló por Facebook

Cintia Moreno tiene 35 años, es mamá de tres nenes, está casada y el martes decidió dar a conocer su historia a través de las redes sociales para ubicar a su padre. Lo único que tenía para mostrar de él era una foto que consiguió en un destacamento policial de San Martín de los Andes, y su nombre completo, Ricardo Humberto Moreno. El mensaje de un compañero de trabajo del hombre le dio esperanzas de un reencuentro.

“Él se fue en 1985 cuando yo tenía 2 años y mi hermana menor seis meses. Era carpintero pero a veces cobraba los trabajos y no los finalizaba, por eso un día se peleó con mi mamá y se fue. Me acuerdo que cuando llegamos a la casa su ropa no estaba y faltaban todas las fotos que teníamos juntos. Lo empecé a buscar desde que tengo uso de razón, en este último tiempo más todavía porque es un hombre grande”, contó Cintia a LM Cipolletti.

Su partida no sólo dejó un vacío en su vida, sino que también provocó que su madre, Angélica, tuviera que trabajar y criar a sus hijas sola. “Es de oro, estamos muy orgullosas de ella por todo lo que hizo por nosotras y por sus logros, fue una mamá y un papá al mismo tiempo”, expresó la cipoleña.

Después de muchos años de búsqueda, con sorpresas y decepciones, como último recurso, Cintia juntó coraje y tomó la decisión de viralizar su búsqueda a través de Facebook con cierto recaudo porque “nunca se sabe con qué se va a encontrar uno en internet”. Y la respuesta llegó con la misma velocidad con la que su padre se fue tras aquella discusión de pareja. Después de tan sólo 24 horas y gracias a la publicación de un conocido vecino de la localidad que la ayudó en la difusión, pudo contactarse con un compañero de trabajo de su papá y, finalmente, hablar con él. Hoy se desempeña como cocinero en un hotel de Caviahue, pero vive en Loncopué.

Con respecto a la primera comunicación que mantuvieron, concluyó: “Se sorprendió mucho cuando hablamos por primera vez y después ya se soltó un poco más. Intercambiamos números y quedamos en tener una conversación más larga”.

Cintia al fin logró su objetivo con ayuda de las redes sociales. “Estoy muy feliz, es muy fuerte lo que pasó, nunca me imaginé que lo iba a encontrar tan rápido, ahora sólo resta ver cómo siguen las cosas y, si hay un reencuentro, por supuesto habrá fotos”.

Un camino lleno de obstáculos y frustraciones

Durante el proceso de búsqueda, Cintia se encontró con más de una sorpresa. Cuando tenía 15 años vio por la tele que una joven trataba de contactarse con su tío y que ese hombre era su papá. Trató de obtener algún dato, pero al ser menor de edad el programa Gente que busca gente no le dio detalles.

Muchos años más tarde, surgió la última gran pista. En diciembre de 2017 cuando se enteró de que el hombre podía podría estar en San Martín de los Andes, Neuquén. “Viajamos con mi marido y fuimos hasta el domicilio que había encontrado pero ningún vecino lo conocía”, relató. A pesar de la frustración, no volvió con las manos vacías. “Me fui hasta la comisaría, donde me dieron una foto de él. Tuve que llamar a mi mamá para que me dijera si era mi padre o no. Hasta ahora eso era lo único que tenía como referencia” además de su nombre, relató la mujer.