Salud mental: preocupa la falta de atención en pandemia

Después de 150 días de cuarentena, profesionales de la salud mental observan con preocupación la falta de políticas públicas para cuidar a la población que ya sufre manifestaciones psicológicas o sociales concretas producto de la pandemia y no puede acceder a un tratamiento.

Los comité de crisis todavía no incorporan a la mesa de análisis a los psicólogos y los dispositivos son insuficientes para abordar la problemática que atraviesa a un sinnúmero de personas de la zona del Alto Valle. Trabajadores esenciales que no dan abasto, muchos otros que perdieron su fuente laboral o trabajan en su casa, con recursos limitados o condiciones que no son las adecuadas, personas que sufren el encierro o los que padecen Covid-19 y son discriminados.