Covid-19: el brote en Oro complica la atención en Cipolletti

Sumado a los contagios que se registran en esta ciudad y no dan tregua al hospital Pedro Moguillansky y centros privados de la salud, la ciudad siente el cimbronazo del aumento significativo de casos que registran otras localidades como Fernández Oro , donde los pacientes que no se pueden internar en sus casas o en unidades de aislamiento preparadas para tal fin, necesariamente son derivados a Cipolletti .

Según se informó desde el hospital cipoleño, durante la última semana aumentó significativamente la demanda, de modo que a la fecha no hay camas reservadas para pacientes graves con Covid-19. "La que teníamos disponible ya se ocupó", indicó hace instantes personal de Salud consultado por LMCipolletti.

Por la misma razón, a principios de agosto las autoridades del Comité de Crisis local tomaron la determinación de mudar el sector Pediatría a la calle Arenales y acondicionar esas camas para la internación de pacientes críticos que requieren de cuidados intensivos.

Sin embargo, en pocas semanas y con una curva de contagio que va en aumento y recibe el impacto de otros brotes, el hospital volvió a estar al límite de su capacidad, como centro cabecera desde Fernández Oro hasta Catriel.

La referente de Epidemiología de Fernández Oro, Silvina Bobadilla, reconoció que el brote complica un poco más el escenario en Cipolletti, con derivaciones que no se pueden postergar. "No son pacientes que puedan estar con una internación domiciliaria o en un centro de aislamiento. Los derivados están muy complicados y van a Cipolletti", indicó la especialista.

En la actualidad, comentó que hay tres orenses internados en el hospital cipoleño con Asistencia Mecánica Respiratoria (ARM), de 51, 53 y 65 años; y una mujer de 72 que está alojada en la unidad de terapia intensiva, con dificultades para respirar, aunque sin ARM, sumado a otros dos pacientes críticos que fueron derivados a centros privados de la Salud.

La epidemióloga orense agregó que hasta la fecha la localidad cuenta con 30 casos activos, en tanto se esperan los resultados de tres hisopados más y hay un total de 135 personas bajo aislamiento obligatorio por haber mantenido contacto estrecho con un positivo. Advirtió, además, que los casos se dispararon por contagio de algunas personas que son de la localidad pero trabajan en otras ciudades donde se registran otros brotes.

Ante el aumento de casos en esa vecina ciudad, las autoridades del Comité de Crisis advirtieron la necesidad de sumar otro centro de aislamiento para alojar a pacientes que no revisten gravedad. No obstante ello, los críticos van a seguir siendo derivados a Cipolletti, ya que el hospital de Oro no tiene los recursos y la complejidad para asistirlos; a lo que se añade el listado propio de positivos.