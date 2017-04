Salud invertirá el ahorro en horas extra en otras áreas

La Provincia gastó en 2016 casi 1000 millones de pesos por horas extras y guardias en los hospitales rionegrinos. La cifra, aseguraron en Salud, es desproporcionada y obedece a una mala planificación por lo que este año fue recortada para generar recursos e invertirlos en otras áreas.

La reestructuración “responde a la necesidad de optimizar los recursos del sistema público de salud en función de un mejor aprovechamiento”, se mencionó. Desde la cartera informaron ayer que en 2016 Salud transfirió $330 millones a hospitales y pagó horas extras y guardias por $950 millones.

En los dos primeros meses del año, los recargos laborales demandaron pagos por $183 millones, por lo que se aplicó un recorte que generó gran resistencia entre los empleados. “Estos cambios no han afectado el normal funcionamiento de los hospitales, ya que se han mantenido las horas extras y las guardias necesarias”, replicó el Gobierno, que sin embargo tuvo que relevar el impacto de la medida hospital por hospital, descubriendo casos en los que sí hubo complicaciones para los usuarios.

“No podemos seguir gastando de la forma en que se hacía porque no hay forma de hacerle frente a esta erogación”, manifestó el mandatario Alberto Weretilneck. Sin embargo, el gobernador aseguró que la suspensión de guardias no implicaría un recorte presupuestario, ya que el dinero tendría otro destino. “Aquellas horas extras y puntos de guardia que no son imprescindibles tienen que ser ahorrados, porque ese dinero puede ser destinado a otros fines, como prótesis, tratamientos oncológicos derivaciones urgentes en avión, etc.”, detalló.

Números

Las inversiones del año pasado

Cobertura

Los hospitales recibieron equipos y medicamentos por 384 millones de pesos.

Gastos corrientes

Las partidas oficiales de Salud fueron de $184.419.671 sólo para gastos corrientes. Un 20% más de lo previsto.

Más médicos

El año pasado ingresaron 245 personas a Salud Pública para reforzar los planteles de distintos hospitales y centros de salud. Entre ellos, 155 médicos y 42 residentes.