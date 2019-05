Salud incorporó 36 ambulancias

Las nuevas unidades facilitarán el trabajo diario de los centros de salud y mejorarán el traslado de los pacientes. “Esta entrega es un hecho más dentro de una serie de acciones que se están llevando adelante en el Ministerio de Salud. Nadie va a poder dudar de que lo que llevó adelante todo el equipo de salud desde hace cinco años va a ser reconocido como el mejor plan de salud pública que ha tenido la provincia desde el año 1983 hasta acá”, destacó el gobernador, Alberto Weretilneck durante el acto oficial.

“Sin los 8000 trabajadores del sistema de salud de la provincia no podríamos haber logrado nada. Podemos comprar todas las ambulancias e incorporar la tecnología que queramos, pero si no está relacionado a una política sanitaria y no tiene el compromiso y el acompañamiento permanente de los trabajadores de la salud pública, nada sirve”, agregó.

Se trata de 32 vehículos tipo furgón –de ellas, siete Unidades de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) y 25 de Mediana Complejidad-, que fueron equipadas con silla de ruedas plegable, camilla retráctil de aluminio y equipamiento médico, entre otras características.

El hospital cipoleño contará con una flamante unidad de terapia intensiva móvil.

Las ambulancias UTIM, modelo Ducato, fueron entregadas a las autoridades de los hospitales de Cipolletti, Roca, Bariloche, Viedma, El Bolsón, Regina y Catriel.

En tanto, las ambulancias de mediana complejidad fueron recibidas por los hospitales de Ingeniero Huergo, Allen, El Cuy, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Campo Grande, Fernández Oro, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Río Colorado y el Siarme.

Las cuatro restantes son 4x4, preparadas para el traslado en precordillera.

El ministro Fabián Zgaib resaltó: “Podemos sentirnos orgullosos de los equipos de trabajo que tenemos en todos los hospitales de Río Negro”.

Las ambulancias tienen monitor multiparamétrico, cardiodesfibrilador portátil, marcapasos transitorio, set de punción, set de vía aérea completo y equipamiento neonatal completo, entre otros elementos de última generación.

