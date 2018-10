En la mañana de hoy Marcelo Coronel, de 49 años, concurrió hasta el banco Patagonia ubicado sobre calle Roca. Cuando ingresó la tarjeta de débito en el cajero, sin darse cuenta, operó la cuenta de una mujer que había quedado abierta y retiró $2 mil.

“Mi tarjeta entró, pero sentí que estaba un poco salida. Como la cuenta funcionó, retiré el dinero. Luego cuando termino la operación y me larga una tarjeta que no era la mía, y al ver el ticket vi que no era mi cuenta”, expresó Marcelo en diálogo con LM Cipolletti.

El hombre pensó en dejar el dinero y la tarjeta al personal del banco, pero dudó.

“Entré al banco, y me arrepentí. Preferí buscar yo a la dueña de la tarjeta. Me comuniqué con mi hija que es policía, y ella me ayudó a encontrar el domicilio de la mujer. Vive en un barrio privado sobre la calle San Luis, yendo para Ferri. Agarré el auto y fui hasta allí, pero el guardia no me dejaba entrar. Después salió la mujer, le conté lo que pasó y le entregué la tarjeta y el dinero”, contó el vecino del barrio 1200 viviendas.

Además, dijo que la mujer quiso entregarle dinero en forma de gratificación, pero el hombre se lo rechazó.