Ruta 22: pondrán semáforos en los cruces

Los semáforos en la Ruta 22 son un viejo reclamo de los vecinos del Labraña, para quienes resulta una misión casi imposible entrar y salir del barrio con facilitad y sin miedo a sufrir un accidente.

Hace casi dos meses falleció el conocido vecino Sergio Pichipil, quiera fuera el organizador de los torneos Don Pedro. Circulaba en un Peugeot 308 cuando intentó cruzar la ruta por calle Julio Dante Salto y fue embestido por un camión.

Ese será, justamente, uno de los cruces peligrosos donde el Municipio colocará un semáforo que se valdrá de un sistema que lo activará cuando tengan que cruzar vehículos o peatones. “Está pensado así para que no entorpezca mucho el tránsito que circula por Ruta 22”, acotó el intendente.

Posiblemente, también lo implementen con el semáforo que coloquen en Estado de Israel.

Tortoriello aclaró que si bien no está permitido colocar este tipo de medidas de seguridad sobre una ruta nacional, hay ejemplos en otras localidades de la región, como Neuquén y Dina Huapi, en donde funcionan.

“Hace tres años y cuatro meses me dijeron que no estaba permitido, que no era legal, y ese fue el motivo por el que Cipolletti no tuvo semáforos. Pero, teniendo en cuenta el valor de la vida humana y el riesgo que corre por tener mucha actividad comercial e industrial, de un lado y del otro de la ruta, tomamos esta determinación que, lamentablemente, transgrede el reglamento de Vialidad, pero en la práctica salva vidas. Lo hacemos porque hay otros ejemplos que funcionan”, explicó.

Por último, Tortoriello contó que en estos días está recibiendo los presupuestos, en función de los cuales habrá que hacer un concurso de precios o una licitación pública, dependiendo de los valores de compra de los semáforos.

4 semáforos se colocarán en una primera etapa.

Estarán ubicados en la Ruta 22, en el cruce de la Julio Dante Salto, en el ingreso al Automóvil Club Argentino, en la intersección con Estado de Israel y en el de Lisandro de la Torre.

Habrá una segunda etapa del proyecto

El intendente Aníbal Tortoriello aseguró que la colocación de los cuatro semáforos sobre la Ruta 22 serán solo el comienzo de un proyecto integral para mejorar la seguridad vial en los ingresos a la ciudad. En ese sentido, se informó que después se enfocarán en la Ruta 151, otro conducto vial que quedó totalmente desbordado por la densidad poblacional y el tráfico de vehículos. Se prevé colocar un semáforo en el cruce con Mariano Moreno y otros más en otros sectores de la ciudad. Esta segunda etapa del proyecto aún está en una etapa de análisis de factibilidad.

LEÉ MÁS

A horas de la sentencia hubo marchas en contra y a favor de Rodríguez Lastra

La Justicia declaró culpable a un hombre acusado de violar a su sobrina de 11 años