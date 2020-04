Rodríguez, de la locura en Italia a su casa en San Martín

Santi estaba jugando en el Scuola Basket Arezzo (región de Toscana), allí se lesionó justo cuando Italia empezaba a entrar en pánico. “Ellos me dijeron que tenía una total destrucción del hueso isquion pero no podían operarme por el corona. Lo loco es que cuando llegué a Argentina, en el Hospital Italiano me dijeron que tenía una fractura en el acetábulo izquierdo y una minifractura en el isquion, que no era necesario operarme”, contó.

“No me sentí desprotegido por lo que me pasó porque entendí la situación y vi que ellos tenían que darle prioridad a algo que estaba desbordando a todos”, destacó.