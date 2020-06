Rindió el examen final por Zoom y se recibió de enfermera

"Me tocó rendir el último final de manera virtual. No sabíamos cómo podía llegar a salir. Lo hicimos a través de la plataforma Zoom. Un secretario académico se encargo de que no haya problemas con la señal y no se cortara el audio. También estuvieron presentes dos profesoras y la coordinadora de la carrera", explicó Daniela.

Consultada acerca de los motivos que la llevaron a inclinarse por esta carrera, aseguró que fue por su familia. "Mi mamá era enfermera en Chile. Tengo también una tía que quiero mucho que vive en Chile y era enfermera pediátrica. Cuando yo era chiquita me contaban muchas historias. Todas las cosas que me contaban me llamaban la atención. Y cuando fue el momento de elegir una carrera no lo dudé, elegí enfermería. No me arrepiento de nada. Me gusta mucho lo que estudié", remarcó.

Finalmente, la flamante enfermera contó que sus padres no se lo esperaban, ya que ella preparó el examen sin decirle a nadie. "Ellos creían que yo simplemente estaba participando en clases virtuales. El lunes a la noche, cuando terminé de rendir, le conté la noticia. No me creían. Pensaban que era un chiste. Fue un momento muy emotivo. Nunca me lo voy a olvidar", concluyó.

