Reclamo chacarero a Macri

El chacarero remarcó que el gobierno nacional no cumplió una serie de promesas que le había hecho al sector productor de frutas del Alto Valle. “No cumplieron nada de lo que prometieron: ni la excepción impositiva, ni la entrega de los Repro (Programa de Recuperación Productiva), ni los 15 mil pesos por hectárea para hacer la poda”, listó el chacarero.

“El Presidente nos abandonó, no le importamos”, se quejó Artero, y advirtió que el mal presente de los chacareros tendrá consecuencias graves para el futuro inmediato. “Los productores no están haciendo los planes de cura de los frutales, este año la carpocapsa se va a extender y no le vamos a vender fruta ni a Brasil”, advirtió el productor.

El chacarero agregó que durante esta temporada sólo el 15 por ciento de los productores de la región se ha inscripto en el registro Respa, del Senasa, que les da vida efectiva a los emprendimientos, puesto que sin esa inscripción todo lo que se puede hacer es moverse en la economía en negro.

Artero se quejó porque “le dejaron la comercialización a cuatro empresarios” y con eso “ellos tienen la llave para imponer los precios que más les convienen”. Los productores piden intervención estatal para torcer la línea vigente en la cadena de valor de los productos desde la chacra hasta las góndola.

Compras locales

El grupo de productores del Alto Valle que no logró acceder a Macri pretende que se aplique un plan mediante el cual disponga de la compra de frutas para ofrecer merienda a los alumnos de las escuelas. Así pretenden romper lo que ocurrió en esta temporada, cuando los galpones de empaque pagaron menos de $3 el kilo de pera.

En Fernández Oro ya se aplica una iniciativa de ese tipo. El Municipio entrega manzanas a diario en los comedores escolares.

