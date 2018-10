Reclaman más fondos públicos para Las Perlas

En el documento, se recuerda que por la ordenanza 335 de este año se dispone que la delegación tiene por atribución bregar por “la correcta prestación de los servicios municipales en el paraje y la aplicación de las políticas de las distintas áreas de la comuna”. Atento a ello, le presentaron el relevamiento y plantearon que “deberían destinarse mayores fondos económicos que den respuestas a las necesidades y las demandas de Las Perlas”.

En el texto, sobre el suministro de agua se dice que hay barrios como Vista del Valle donde no se potabiliza el líquido, en tanto que en Puente Santa Mónica directamente no hay agua de red y cada vecino la extrae de pozos; en Costa Esperanza se la bombea de un pozo y la administra una cooperativa, pero el agua no es filtrada.

Por su parte, en Primeros Pobladores mejoraron las instalaciones pero el líquido no es potable, mientras que el barrio NyC sigue sin agua. En Santa Mónica el agua es de pozos pero salinizada, en El Parque no es potable, lo mismo que en Río Sol. También se mencionan las falencias de la electricidad y otros servicios.