Dijo que está convencida de que la pedofilia y la pederastia han avanzado con total impunidad gracias a la negligencia y desidia de un Estado que no se ocupa de bien más preciado que tenemos como sociedad: “nuestras infancias”.

“Esto no da para más, si no dan soluciones son parte del problema y si hablamos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes no hay grises, ¿de qué lado vas a estar legislador?”, cuestionó.

El proyecto exige de forma obligatoria que todos los que ingresen a trabajar en espacios en los que se interactúe con menores, se sometan a un psicodiagnóstico específico.

“Exigimos la suba de penas para los delitos contra la integridad sexual. Exigimos que la inhabilitación a abusadores sexuales sea agregada a los registros de antecedentes nacionales. Un perverso abusador sexual jamás se recupera”, contó la cipoleña.

Añadió que están realizando una junta de firmas y que los proyectos ya están presentados en el Senado. El petitorio se puede firmar a través de Change.