En ese sentido, explicaron que la propia ministra Mónica Silva tomó la decisión de promover un cambio de actividades en las secundarias de la provincia en relación con el proyecto de ley, que se debatirá en el Senado de la Nación el miércoles, sobre la interrupción legal del embarazo.

“Promovemos posibilitar un cambio de actividades en las escuelas para que el debate se dé, que sea plural y se cuente con toda la información posible. No imponemos el tema ni la metodología, sino los conceptos de Educación Sexual Integral que están disponibles desde la aprobación de la ley nacional en 2006. Queremos que los estudiantes lo piensen y que sea un debate bien informado. Esto no es un partido de fútbol, no hay verdes ni celestes, hay un debate bien informado en beneficio, sobre todo, de las mujeres más jóvenes”, sostuvo la funcionaria.

Desde el Ministerio transmitieron esta definición a la Dirección General de Educación y a la de Educación Secundaria, para que todas las Supervisiones de la provincia trasladen la iniciativa a los establecimientos.

“Estamos de acuerdo en impulsar que exista el debate y la posibilidad de ver la sesión del Senado en las escuelas”, indicó la Silva ante un grupo de estudiantes que acercaron una iniciativa de debate a la sede de la cartera educativa, en Viedma.

La Escuela Secundaria Río Negro trabaja con proyectos (semanales o mensuales) que provienen del cuerpo docente o los alumnos. En ese sentido, la cartera educativa fomenta que la temática sobre la interrupción legal del embarazo se instale como una de estas actividades.