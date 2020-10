Quieren declarar "Abuela de Río Negro" a Estela de Carlotto

“La trayectoria de Estela en su labor y compromiso inclaudicable con los Derechos Humanos y la búsqueda constante de memoria, verdad y justicia han permitido que los argentinos y las argentinas conozcamos y disfrutemos de una de las personas más importantes de la historia reciente del país”, destacaron los legisladores rionegrinos.

Expresaron que si bien Estela no es de la provincia de Río Negro, su trabajo y obra han superado todas las fronteras, no sólo entre provincias si no también mundialmente. El bloque legislativo, a instancias del legislador Marcelo Mango, en la sesión anterior, logró que se aprobara por unanimidad la distinción para Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El legislador José Luis Berros manifestó su orgullo por presentar el proyecto “por lo que significa Estela para la vida de los argentinos y argentinas que creemos en la democracia y en la búsqueda incansable de memoria, verdad y justicia. Es el ejemplo mas claro de amor y perseverancia”.

A través de un comunicado indicaron que este miércoles 22 de octubre Estela de Carlotto cumplió 90 años en las circunstancias particulares de la pandemia, pero el afecto se hará sentir a través de la virtualidad y los medios de comunicación.

El proyecto lleva la firma de los legisladores José Luis Berros junto a Ignacio Casamiquela, Pablo Barreno, Daniela Salzotto y Ramón Chiocconi,