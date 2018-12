Quieren aprobar el presupuesto el Día de los Inocentes

No está claro para dónde orientarán su voto Miguel Aninao y Alejandra Villagra, quienes han tenido posturas independientes en muchos temas, pese a formar parte del bloque gubernamental. En relación a ambos, se comenta que sus proyecciones políticas personales tienden a alejarlos cada vez más del oficialismo. De allí la incógnita sobre los pasos que seguirán.

En cuanto a la opositora María Eugenia Villarroel Sánchez, todavía está evaluando si votar directamente en contra o, si no, abstenerse. Sus posturas contrarias a la actual gestión son de sobra conocidas y no será esta vez el momento de variar de rumbo. Además, tiene varias dudas sobre el proyecto presupuestario y no le gusta para nada el apuro en aprobar la suba de tasas casi sin dejar espacio para el análisis.

De no aprobarse los dos proyectos o uno de ellos, habrá plazo para hacerlo hasta el 11 de enero, fecha hasta la que se prorrogó el actual período legislativo. No obstante, en el Ejecutivo quieren contar con los textos cuanto antes.