Qué son los vinos "estate", "single vineyard" y "parcela"

El mundo del vino es rico en sutilezas. Por ejemplo, cuando se habla de sensaciones táctiles en paladar, están los que pueden diferenciar un tanino pulido de uno rugoso y los que describen con precisión el tanino de tiza y de uno de arcilla. Es en ese juego de sutilezas donde las bodegas construyen sus diferencias: vale pensar que en un país como el nuestro, donde hay casi mil bodegas haciendo vino, marcar una diferencia no es siempre fácil. Ni qué hablar de Francia.

Por eso es que en el mundo del vino se establece una frontera entre quienes trabajan con viñedos propios, con fincas específicas y con segmentos de un viñedo. De describir esas sutilezas se tratan, justamente, “Estate”, “Single Vineyard” y “Parcela”.

Bodega & vino “Estate”

Este concepto es central para quienes trabajan uvas propias. Estate, en pocas palabras, significa que las uvas empleadas para un vino fueron cultivadas por la bodega. Que no se compró ni uva ni vino para hacer esa etiqueta.

El asunto es simple. Mientras que muchas bodegas no cuentan con viñedos, otras se enfocan con primor en trabajar sólo uvas propias. Y esa diferencia es la que encierra el concepto de Estate. Con un plus que no está mencionado pero queda en el trasfondo: si se controla la producción de uvas, con sus rendimientos, manejo del follaje, suelo y punto ideal de madurez, se elabora con precisión.

“Estate” se usa cada vez más en el mundo del vino para afirmar el trabajo sobre calidad. ¿Algunos ejemplos? Familia Schroeder acaba de transformar sus etiquetas Saurus a Saurus Estate, para realzar no sólo que es el viñedo donde encontraron el dinosaurio sino el origen patagónico; Doña Paula tiene una línea Estate mientras que Los Cardos, de la misma casa, no está bajo ese concepto; también el nuevo Lamadrid Estate Los Bocheros o el clásico Pulenta Estate.

Sin embargo, hay que apunar un detalle no menor, que hace justamente a la sutileza de cada concepto: Estate se emplea para el o los viñedos propios. Si se tratase de un viñedo en particular, entramos en la categoría siguiente.

Nuevo vino de Familia Schroeder

Así como la casa cambió su línea Saurus a Saurus Estate para subrayar la propiedad de la viña, el carácter patagónico y la singularidad del dinosaurios hallado, la casa también amplía su línea con un nuevo Saurus Estate Red Blend 2019, que combina 40% Merlot, 30% Malbec, 25% Pinot Noir y un 5% de Sauvignon Blanc.

Single Vineyard

Las bodegas, aún trabajando con un concepto de Estate, puede prestigiar un vino a contar de un único viñedo que repiten todos los años de la misma viña. Esos vinos son conocidos como Single Vineyard o de viñedo único.

En general estos viñedos únicos tienen nombre, historia de calidad y proveen un sabor diferenciado. Si la bodega quiere aislar ese carácter, tiene que trabajar con él. Pero puede no ser de su propiedad (esa es la sutileza). Porque aquí el viñedo es más importante que el manejo o la capacidad de controlarlo.

En nuestro país, fue Bodega Alta Vista la que desarrolló primero el concepto. De hecho lo registró como marca y para liberarlo al uso común estableció una serie de limitaciones. Entre las más importante, que el vino que emplee el concepto provenga de un viñedo diferencial. Ejemplos hay muchos: Alta Vista Alizarine Malbec Single Vineyard (Alizarine es el nombre del viñedo), Rutini Malbec Single Vineyard Paraje Altamira, Lagarde Guarda Cabernet Sauvignon Single Vineyard, FIN Malbec Single Vineyard.

Parcela, Polígonos & Bock

Pero cuando se aísla una sección específica de un viñedo, porque tiene suelos especiales, o manejo diferencial de las plantas, y se lo embotella por separado, se habla de vinos de Parcela o Single Block. Son vinos que provienen de viñedos famosos o prestigiosos, porque de esa manera se suma valor al aislar un componente y acotar su cantidad, de forma que se puede aumentar el precio por el solo hecho de que la cantidad es escasa (siempre y cuando la demanda lo justifique).

En términos temporales es la última tendencia, ya que para conseguir que funcione como factor multiplicador de precio primero hay que haber conseguido prestigio. Algunos ejemplos: Adrianna Vineyard River Stone Malbec (Adrianna es el viñedo, River Stone la parcela); Familia Zuccardi Polígonos Malbec San Pablo (donde polígonos es el sinónimo de parcela, San Pablo el viñedo); Callejón del Crimen Perlas de Parcela Semillón (recortes dentro de un viñedo de Semillón); Pyros Malbec Single Block (un bloque específico y repetido cada año de la finca Pyros).