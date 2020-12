Qué dijeron los diputados rionegrinos sobre el aborto

La rionegrina indicó que no sólo las mujeres abortan, sino también los hombres trans. "Cuando hablamos de cuerpos gestantes, no sólo las mujeres con ovarios y útero tenemos capacidad de gestar, hay muchas identidades invisibilizadas. Los hombres trans también abortan, y sufren la discriminación en el sistema de salud. La lucha también es de elles. Por todas ellas digo aborto legal, seguro y gratuito. Digo educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, y aborto legal para decidir", finalizó.

El roquense Martín Soria dijo que más allá del color de los pañuelos, de las creencias religiosas y políticas, se está frente a un drama social. “Siendo abogados, muchos, tendrían que saber qué se va hacer frente a este drama social. Una opción sería mantener la criminalización, pero esa figura no cumple con la norma penal. La criminalización no motiva conductas porque los abortos no dejan de realizarse. Aun peor, pasan a la clandestinidad, poniendo en mayores riesgos a las mujeres, perdiendo la oportunidad de ofrecerles una alternativa. Soy abogado, trabajé muchos años en tribunales, y no conozco un solo caso de una mujer que fue sancionada por abortar”, expuso Soria.

Indicó que en la vida real a casi nadie se le ocurriría abrir una causa penal a una persona que tomó una decisión tan traumática. “Ni a ningún médico que haya realizado un aborto. Sí lo contrario, un mercado ilegal que se lleva la vida de muchas mujeres”, comentó.

Dijo que están tratando de hacer una ley para tener un Estado presente porque, a diferencia de otros partidos, cuando hacen una promesa, la cumplen.

“En países donde tienen leyes restrictivas, los índices de abortos son mayores, y más inseguros. En países donde se flexibilizó la legislación para acceder al aborto, mejoraron todos sus índices, el caso más emblemático es Uruguay”, afirmó.

Di Giacomo también votó a favor del aborto legal y dijo que la ley va a posibilitar que la mujer adquiera el grado de paridad que es necesario.

“Este proyecto que estamos votando implica la ampliación de derechos para la mitad de la humanidad, o para la mitad de los habitantes en este caso de la Argentina. No obliga a nada, pero si confiere posibilidades y derechos", expresó en el debate.

Agregó que se está tratando una ley que va a cambiar cabezas respecto de términos que hoy en día nos son familiares: clandestinidad, criminalización, ocultamiento e ignorancia.

“Esto tengo que decirlo como médico, la vida está presente aún antes de la concepción; el óvulo, el espermatozoide, las células están en todos lados y no son lo mismo que una persona. En este caso, la situación de la mujer que se ve en la necesidad de ocultar aquello que está criminalizado y que es visto como pecaminoso debe terminarse”, agregó.

Di Giacomo se mostró a favor de la modificación para establecer la semana 24 como fecha límite para la interrupción y, en este sentido, explicó que “cuando un feto es viable, esto no es un aborto, y en esto estamos ante un problema de cuestiones de ética y de comprensión que deben ser atendidas, porque si no vamos a estar frente a situaciones que se van a judicializar y pueden perjudicar a los médicos que se presten a esa situación”.

La radical Lorena Matzen dijo que nadie es feliz con el aborto, pero lo cierto es que existe. “Ojalá que quienes están en contra que pudieran tener el éxito y evitar que ocurran, pero no. Siguen existiendo. No hay una ley que pueda impedir que los abortos existan. Lo que estamos discutiendo es si nos hacemos los distraídos o permitidos que el Estado intervenga para contener y dar el amparo a aquellas mujeres que han decidido no seguir con un embarazo. Y que esas mujeres no mueran por esa causa. En la clandestinidad es imposible intervenir y colaborar, es imposible defender las dos vidas”, expresó.

Agregó más allá de lo que suceda, van a seguir existiendo los abortos clandestinos, que no se van a impedir. “No discutimos la vida si o la vida no, sino la presencia o no del Estado”, remarcó.

Dijo que el derecho a la Interrupción voluntaria del Embarazo representa defender un derecho humano de las mujeres. “Está vinculado a la salud y autodeterminación. Pero también achicar la desigualdad social”, explicó.