Puentes carreteros: la mayoría circuló con autorización

"Hubo un flujo importante de vehículos, a diferencia de los días anteriores, porque la gente salió a trabajar. Pero hay que destacar que la mayoría contaba con los correspondientes certificados", explicó el comisario mayor Carlos Alarcón, de la Policía neuquina. Precisó que en los casos no autorizados no se demoró a los automovilistas sino que se los hizo volver a su lugar de origen, y que de la misma manera se procedió en otros controles dispuestos por la Policía de Neuquén, como en la Ruta 7 a la altura del ex peaje y en Senillosa. "A esas personas se las hace regresar. Puede haber un enojo en el momento, pero después pegan la vuelta. Tienen que entender que no pueden estar ahí", dijo Alarcón.

"En el puente y en el resto de los puestos solo se dejó circular a las excepciones, que tienen que ver con personal de transporte de combustible, petroleros, personal de seguridad y de salud", recordó el comisario.

Desde Neuquén

Si bien con menos tránsito, también desde Neuquén hacia Cipolletti se desplazaron muchos vehículos, aunque no se registraron demoras en los controles.

Un problema que se dio en las primeras horas de la mañana fue con los taxistas que llevaban pasajeros autorizados a circular, dado que en ambos sentidos se obligaba al chofer a volver hacia su ciudad y el pasajero debía tomar otro vehículo. Pero esto después fue subsanado y se permitió el cruce de jurisdicción

En los controles, los agentes de la Policía de tránsito requieren los permisos y el documento que acredite la identidad de la persona que circula, pero no se toca la documentación.

Además, el personal trabaja con barbijos y manteniendo la distancia entre ellos y con los automovilistas.

Aunque la mayoría de los automovilistas tenía la autorización, algunos agentes se encontraron con hechos insólitos en los controles, como el caso de un hombre que pretendía cruzar hacia Neuquén bajo el argumento de que su mujer lo había enviado a comprar un queso que no conseguía en Cipolletti.

