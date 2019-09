Prueba de nivel para Cipo: visita al Pincha puntano

Fornillo ingresará por Visser y Opazo por Altolaguirre, los dos cambios respecto del empate de local de la fecha pasada.

Fornillo jugó en el empate 1 a 1 con Ferro en Pico, y, por cuestiones tácticas, no formó parte de la formación inicial en el debut de local. El mediocampista contó que el grupo “está tranquilo”, porque pese a no haber ganado “ayuda mucho la paridad de la zona”, en la que solo dos equipos pudieron conseguir una victoria. “También es importante ver las cosas positivas, por ejemplo, que no se perdió, que seguimos invictos, que hay muchas cosas por mejorar, pero que todavía hay tiempo y esto recién arranca”, señaló.

Para el cruce de hoy, ingresarán Daniel Opazo por Hernán Altolaguirre y Fornillo por Brian Visser. “En el primer partido, como ahora, no me dijo por qué me ponía, tampoco cuando no jugué. Hay chicos que todavía no cumplieron minutos y me parece que sería muy injusto pedir explicaciones o andar quejándome, creo que es un grupo muy bueno, con un muy buen plantel y calidad de jugadores, y al que le toque estar, al que decida Gustavo en beneficio del equipo, va a ser lo mejor”, afirmó Fornillo.

Esta tarde, a las 16, también se enfrentarán Sansinena ante Círculo Deportivo Otamendi y Peñarol contra Ferro.

“Van a salir a proponer”

“Ellos vienen de perder y juegan en su cancha, por eso van a salir a proponer, a querer marcar el ritmo y a presionarnos, pero va a ser cuestión de superar esos minutos y hacer prevalecer nuestra idea por sobre la de ellos”, analizó Cristian Fornillo sobre Estudiantes de San Luis, el rival de Cipolletti.

“Ellos nos van a venir a buscar, pero si estamos bien ordenados, bien plantados, se les va a hacer muy difícil”, manifestó el mediocampista.