Ya son 100 mil los rionegrinos con historia clínica digital: cómo impacta y dónde ya funciona

El sistema crece en toda la provincia y ya alcanza a 46 centros de salud. Qué cambia para los pacientes y cómo avanza en Cipolletti.

El sistema busca transformar la forma en que se atienden los pacientes en hospitales. Foto: Gentileza.

La digitalización del sistema de salud en Río Negro avanza a paso firme: 100 mil rionegrinos ya cuentan con su historia clínica digital dentro de la red pública.

Se trata de la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) , una herramienta que busca transformar la forma en que se atienden los pacientes en hospitales y centros de salud.

El sistema permite que la información médica de cada paciente esté centralizada y disponible en tiempo real desde cualquier establecimiento de salud de la provincia.

Esto significa que, ante una consulta, los profesionales pueden acceder rápidamente a antecedentes, estudios y tratamientos, lo que:

Mejora la calidad de atención

Reduce errores médicos

Agiliza diagnósticos y seguimientos

Números que muestran el avance

La implementación ya tiene un fuerte impacto en el sistema sanitario:

46 instituciones digitalizadas

829 agentes de salud cargando información

Más de 400 mil registros clínicos acumulados

Estos datos reflejan el crecimiento sostenido de una política que apunta a modernizar el Estado y optimizar recursos.

Dónde ya funciona y cómo sigue en la región

El sistema ya está operativo en hospitales de:

Viedma

General Conesa

San Antonio Oeste

Las Grutas

Ramos Mexía

Guardia Mitre

Además, continúa su expansión en localidades clave como Cipolletti, El Bolsón y Cinco Saltos, donde se avanza con capacitaciones al personal de salud.

Por qué es clave para los pacientes

Uno de los principales beneficios es que el sistema permite compartir información entre distintos niveles de atención, algo fundamental en una red sanitaria amplia.

Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también garantiza una atención más segura, integrada y accesible para toda la comunidad.

Hacia un sistema de salud más moderno

La implementación de la HSI forma parte de un proceso más amplio de modernización que busca consolidar una red provincial digital.

El objetivo es claro: un sistema de salud más ágil, cercano y preparado, capaz de responder a las necesidades de cada rionegrino.