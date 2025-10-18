Violento choque frontal entre un colectivo y una camioneta en la ruta 151: qué se sabe

El siniestro involucró a un Pehuenche, una Kangoo y otros vehículos. Fue a la altura de Sargento Vidal. Preocupación por el estado de las personas accidentadas.

Un violento choque frontal entre un colectivo de la empresa Pehuenche y una camioneta Renault Kangoo en la ruta 151 , a la altura de Sargento Vidal , alteró la tarde de este sábado. El impactante siniestro también involucró a otros vehículos y aún se desconoce el estado de salud de las personas accidentadas.

Por lo pronto, las imágenes que llegan de la zona causan estupor y preocupación por los ocupantes de los rodados, ya que los vehículos se ven sumamente dañados.

"Fue una colisión múltiple en la que estuvieron involucrados un micro de la empresa Pehuenche y otros vehículos como una camioneta tipo Kangoo", informó a LMC Vilma Ríos , responsable de Tránsito de Cipolletti.

La comunicación se complicaba porque en el lugar "no hay señal", advirtió.

Lo que sí pudo saberse es que el micro interurbano volcó aún costado del camino, aunque hasta el momento no se pudo confirmar si el colectivo llevaba pasajeros ni el estado de su chofer.

Por el accidente se mostró un amplío despliegue policial y transitar por esa zona resultaba una odisea alrededor de las 16.

Noticia en desarrollo