Scaloni, el sueño de un chico de San Martín de los Andes y el feliz desenlace

El encuentro ocurrió en la costanera del lago Lácar, donde Mateo, emocionado y lleno de admiración, logró estrechar la mano del hombre que, apenas dos años atrás, había llevado a la Argentina a la gloria mundial en Qatar. El gesto de Mateo no pasó desapercibido, y ese día quedó inmortalizado en una fotografía que comenzaría a viralizarse rápidamente en las redes sociales.

Aunque para Mateo, esto ya era suficiente, pero la historia no terminaba allí. A las pocas horas, Lionel Scaloni, publicó una imagen en sus redes sociales con un llamado a la solidaridad: “Necesito ubicar a este nene”.

busqueda Lionel Scaloni nene San Martín de los Andes.jpg Gentileza SMANews

La foto, que mostraba a Mateo sonriente junto al DT, despertó la curiosidad de toda la comunidad. ¿Quién era el niño que había tenido la oportunidad de conocer a una figura tan admirada? En cuestión de horas, la identidad del pequeño se reveló: su mamá, Miriam, se puso en contacto con los responsables del mensaje y confirmó que Mateo era el protagonista de la historia.

A partir de allí, la familia se comunicó directamente con el equipo de Lito Oviedo, autor de la imagen, preparador físico, ciclista y líder del Oviedo Team, un grupo deportivo que incluye figuras destacadas, quienes tuvieron un gesto especial con Mateo.

La llegada de un regalo muy significativo

El ciclista Lito Oviedo, un viejo amigo de ruta de Lionel Scaloni, es dueño de una Bicicleteria de Córdoba, Lito Oviedo Bikes (@litoviedobikes_) De hecho, fue el propio Lito quien le sacó (con su propio celular) la foto a Mateo con el DT de la selección, el jovencito les confesó que no tenía el celular con él en ese momento.

Regalo bicicleta nene de San Martín de los Andes.png Gentileza SMANews

Días después, llegaría una sorpresa que superaría cualquier expectativa. Hace tan solo dos días, Miriam, emocionada, compartió fotos y videos de un regalo que su hijo jamás olvidará: una bicicleta nueva, entregada por el equipo de Oviedo como reconocimiento a su esfuerzo y pasión.

“No me dejaban contar nada”, confesó Miriam entre risas, “pero quería agradecer a todos los que hicieron esto posible”. Las imágenes del momento muestran a Mateo radiante, sosteniendo su nueva bicicleta, un regalo que representa mucho más que un simple obsequio material.

Esta historia no solo refleja la generosidad de quienes hicieron realidad el sueño de Mateo, sino también cómo la perseverancia de un niño puede inspirar a una comunidad entera. Ahora, con su nueva bicicleta, Mateo podrá seguir pedaleando por su ciudad, esta vez con el entusiasmo renovado por haber vivido un encuentro tan especial.

Regalo bicicleta nene de San Martín de los Andes.jpg Gentileza SMANews

El gesto de Scaloni y el Oviedo Team quedará grabado en el corazón de Mateo y de quienes siguieron esta historia, recordándonos que pequeños actos de bondad pueden dejar huellas profundas en la vida de alguien.

"Scaloni sabe de esto, él no lee los medios y no sigue las noticias, pero está al tanto de la bici que recibió Mateo. Nosotros no queríamos darle prensa. Lo más importante es que la bicicleta está en las manos correctas", contó Lito Oviedo en diálogo con SMANews.