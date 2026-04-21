Hallaron a un pescador muerto en el lago Nahuel Huapi: ¿qué investigan?

Un hombre de 45 años fue hallado sin vida en el lago Nahuel Huapi. Conocía la zona y solía ir de pesca. La hipótesis de los investigadores.

El hombre fue a pescar al lago Nahuel Huapi y lo encontraron muerto.

La templada tarde otoñal del lunes en Bariloche parecía propicia para disfrutar una tarde de pesca en el lago Nahuel Huapi . Así lo hizo Leonardo Rulh, de 45 años, como lo había hecho tantas veces antes.

Este lunes al mediodía, las cosas cambiaron. Rulh fue con una pareja de conocidos a La Tabla, un paredón rocoso que está dentro de la Península San Pedro , a 20 kilómetros de Bariloche.

Llevó sus elementos de pesca, cigarrillos y otras pertenencias. Pero esta vez el hombre apareció sin vida , semisumergido en el lago Nahuel Huapi.

Un llamado al 911 alertó a los investigadores sobre la presencia de un cuerpo en el espejo de agua. La Policía acudió al lugar, por tierra, aunque no logró acceder a La Tabla, motivo por el que solicitó colaboración a Prefectura Naval para avanzar con la búsqueda, por agua.

Personal de esa fuerza federal, con una de las embarcaciones de la institución, fue hasta el lugar y en poco tiempo dio con el cuerpo.

Lago Nahuel Huapi

Mientras tanto, en la zona costera, los investigadores dieron con algunas pertenencias de Rulh que habían quedado en lo que parecer haber sido el último sitio en tierra firme donde estuvo la víctima.

Tenía un golpe en la cabeza, aunque el detalle forense lo aportará la autopsia a la que será sometido este martes.

La principal hipótesis es que la víctima perdió el equilibrio y cayó desde unos cuatro metros, aunque en el trayecto- antes de caer al agua- golpeó con la estructura rocosa. De ahí la lesión craneal.

Cuando la Policía recorría la zona, encontró a la pareja que lo buscaba, la que también conocía la zona en detalle. El sitio es de acceso complejo y sólo los lugareños conocen algunos pasadizos para poder acceder al paredón de piedra.

El lugar de la tragedia del Nahuel Huapi

El lugar es ideal para pescar, teniendo en cuenta la profundidad del agua y la sombra que genera es pared inmensa de piedras. De hecho muchas embarcaciones suelen recorrer una y otra vez esa zona, para tratar de obtener recompensa en la práctica de esa actividad.

Los investigadores no aportaron información precisa sobre las circunstancias e incluso tampoco arriesgaron las otras hipótesis que no descartan. Creen que perdió el equilibrio y cayó, aunque también analizan otras posibilidades. Sin embargo creen que no se trataría de un hecho criminal.

El cuerpo fue trasladado por agua hasta El Cirse, un camping que está ubicado en el kilómetro 15 de la Avenida Bustillo y desde allí en un vehículo mortuorio hasta el nosocomio local, donde se hará la autopsia.

El fiscal Guillermo Lista acudió al lugar junto a los jefes policiales y ordenó medidas para incorporar a la causa que, por ahora, está caratulada como muerte dudosa.