Tragedia en el lago Nahuel Huapi: quién era la víctima y las dos hipótesis

La mujer que murió en el lago Nahuel Huapi tenía 59 años y tres hijos. Investigan cómo se produjo la caída mortal.

Hay dos hipótesis por la trágica muerte en el lago Nahuel Huapi de Bariloche.

La trágica muerte de Silvana Garibaldi en un brazo del lago Nahuel Huapi , en Bariloche , está bajo investigación para determinar si se trató de una muerte natural o un accidente. Según afirman lugareños, en la zona del brazo Tristeza , muchos turistas utilizan pequeñas cascadas como toboganes.

Garibaldi murió el lunes por la tarde tras una caída en el brazo Tristeza, una zona del Nahuel Huapi a la que solo se accede navegando el lago. Se investiga cómo ocurrió la caída para determinar si se trató de un accidente o una acción que implique responsabilidades penales. La mujer estaba junto a su pareja, un hombre de 60 años.

Según el relato del hombre, quien fue el primero en asistir a Garibaldi, la mujer se descompensó y luego cayó . Según ese relato, el accidente habría sido consecuencia de un problema de salud. Al caer, la mujer se golpeó la nuca y se presume que esa lesión habría provocado su muerta.

brazo tristeza La turista murió al caer en una cascada del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi.

En Bariloche, turistas que visitan la zona con frecuencia, afirmaron que es común que algunos visitantes utilicen pequeñas cascadas como toboganes. La Justicia busca descartar esa posibilidad, entre otras posible causas de muerte, por lo que se esperan los resultados de la autopsia y los testimonios de las personas que estaban en el lugar y asistieron a Garibaldi hasta que llegaron especialistas médicos.

Quién era la turista que murió en el Nahuel Huapi

Silvana Garibaldi tenía 59 años y era licenciada en Administración de Empresas y tenía tres hijos: Franco, Josefina e Inés, dos de los cuales viven en el exterior. Era oriunda de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.

Trabajó en la Gerencia de Marketing y Desarrollo de negocios de Papelera del Plata, en Arcor División Galletitas y en Kimberley Clark Fem and Personal Care (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay).