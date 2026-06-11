Río Negro lanza el plan que lleva a miles de alumnos a esquiar: todos los detalles

El programa Esquí y Montaña Escolar fue confirmado y ya tiene fecha para que más de 3 mil estudiantes accedan a las actividades de nieve.

La provincia confirmó el programa educativo Esquí y Montaña 2026 para que cientos de estudiantes accedan a prácticas en el Cerro Catedral.

El Gobierno de Río Negro lanzó la edición 2026 del Programa Esquí y Montaña Escolar , una iniciativa que busca acercar a miles de estudiantes de la Zona Andina a experiencias educativas, deportivas y recreativas en contacto con la nieve y el entorno natural. Este año, la propuesta alcanzará a unos 3.100 alumnos de 5° y 6° grado de escuelas primarias públicas y de gestión social.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck junto a la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos , quienes destacaron el carácter inclusivo del programa y su importancia en la formación integral de niñas y niños.

“El esquí, la montaña y la nieve forman parte de nuestra identidad como región. Queremos que todos los chicos tengan la oportunidad de vivir esta experiencia”, expresó el mandatario provincial, al tiempo que remarcó que se trata de una vivencia que “les va a quedar para siempre”.

Esqui y Montaña estudiantes Bariloche (1) Estudiantes de 5° y 6° grado serán quienes accedan al programa educativo en Bariloche.

Una experiencia formativa en la nieve

La edición 2026 contempla que más de 1.600 estudiantes de 6° grado participen de jornadas de esquí en el Cerro Catedral de Bariloche durante los meses de septiembre y octubre. Allí, los alumnos tendrán su primer contacto con este deporte, acompañados por instructores y docentes, en un entorno seguro y adaptado a su edad.

En paralelo, más de 1.500 estudiantes de 5° grado accederán a actividades de montaña, que incluyen propuestas recreativas, educativas y de exploración del entorno natural. Estas instancias buscan no solo fomentar el deporte al aire libre, sino también generar conciencia sobre el cuidado ambiental y el valor del territorio.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el programa está diseñado para garantizar igualdad de oportunidades, permitiendo que estudiantes que, en muchos casos, no tienen acceso a este tipo de experiencias, puedan conocer y disfrutar de la nieve.

Cerro Catedral.jpg La propuesta se da cada año para estudiantes de Bariloche.

Inclusión y acceso garantizado

Uno de los aspectos centrales del Programa Esquí y Montaña Escolar es la cobertura integral que ofrece el Estado. En este sentido, la Provincia se hará cargo del traslado de los estudiantes desde las escuelas hasta el cerro y su posterior regreso, así como también del equipamiento necesario, incluyendo esquíes, botas y pases de acceso.

Además, se dispondrá de profesionales capacitados que acompañarán cada jornada, asegurando el desarrollo de las actividades en condiciones óptimas de seguridad y aprendizaje.

La ministra Patricia Campos destacó la continuidad de esta política pública y su impacto en la comunidad educativa. “Es un programa con una larga trayectoria que nos llena de orgullo. Garantiza que los niños de la Zona Andina puedan acceder a prácticas que son parte de la cultura y la identidad regional”, señaló.

En la misma línea, agregó que ya se encuentran trabajando en la organización logística y pedagógica para las jornadas previstas. “Desde el Ministerio estamos preparando todo para encontrarnos en septiembre y octubre en la montaña, compartiendo estas experiencias al aire libre”, indicó.

Cerro Catedral La edición 2026 se desarrollará entre septiembre y octubre.

Educación, identidad y territorio

El Programa Esquí y Montaña Escolar se consolida como una herramienta clave para fortalecer el vínculo de los estudiantes con su entorno. A través de estas propuestas, no solo se promueve la actividad física y el aprendizaje en contextos no tradicionales, sino también el sentido de pertenencia y la valoración de los recursos naturales.

La iniciativa forma parte de una política educativa más amplia orientada a garantizar el acceso igualitario a experiencias significativas, enriqueciendo las trayectorias escolares y promoviendo la inclusión.