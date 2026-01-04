Quini 6: qué se sabe del nuevo ganador de Río Negro

El Quini 6 una vez más premio a un apostador en Río Negro, consolidando una racha poco habitual: en apenas diez días, tres apostadores de la provincia resultaron ganadores de premios del popular juego de azar. El último caso se dio a horas del brindis de Año Nuevo y tuvo como protagonista al Valle Medio.

Mientras en gran parte del país se aguardaba la llegada del 2026, Lotería de Santa Fe realizó el último sorteo del 2025 y una boleta rionegrina quedó entre las ganadoras de la modalidad Siempre Sale . La combinación favorecida fue 01 – 15 – 21 – 28 – 36 – 39 , números que ubicaron a Choele Choel nuevamente en el mapa de los grandes premios nacionales.

En total, fueron 20 los ganadores en todo el país, uno de ellos en Río Negro , con un premio de $14.528.363 , sin descuentos impositivos. La apuesta se realizó en la Agencia Oficial Nº 10 “El Indio” , un dato que ya había sido confirmado tras el sorteo.

Lo que se sabe del nuevo ganador

Según se conoció ahora, la jugada ganadora se realizó el miércoles 31 de diciembre, justo en el cierre del año 2025, en la agencia ubicada en San Martín 1251 de Choele Choel. Sin embargo, hasta el momento, el ganador o la ganadora no se presentó a reclamar el premio.

Desde la Agencia Oficial Nº 10 “El Indio” precisaron que el ticket fue adquirido directamente por ventanilla y no a través de subagencias. Pese a la repercusión que generó el premio en la ciudad, aún no hubo novedades sobre la identidad de la persona que acertó los cinco números y tiene pendiente el cobro del monto millonario.

quini 6 choele choel

Nuevos millonarios en el Alto Valle gracias al Quini 6

El sorteo del domingo 21 de diciembre llenó de alegría, y millones, a dos familias del Alto Valle. También en la modalidad Siempre Sale, el "quini" premió las boletas de un apostador y una apostadora de Cipolletti y General Roca. “Cliente nuestro no es, es alguien que ha pasado”, aseguraron desde la Agencia 40, donde se jugó la boleta ganadora en Cipolletti.

Los quinieleros no brindan detalles de los ganadores, por cuestiones de seguridad, pero en este caso fueron categóricos en afirmar que no conocían la identidad del ganador. “Tenemos muchos cupones fijos al mes que los clientes dejan reservados y no está entre ellos, es alguien pasó y jugó”, afirmaron tras confirmar que habían vendido una de las boletas ganadoras.

Quini 6 Agencia 40 La agencia oficial 40, de Irigoyen 888 vendió otro premio millonario del Quini 6. "Traemos suerte", dijo su dueña.

Con las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha vacantes, el sorteo especial de Navidad del Quini 6, el número 3.332, realizado este domingo 21 de diciembre, tuvo 85 ganadores del Siempre Sale, donde ganaron los valletanos.

Los números de la suerte en ese sorteo fueron 06 - 17 - 19 - 22 - 29 – 41. El premio asignado a cada apostador fue de 70,5 millones de pesos, según informó la Lotería de Santa Fe. En ese sorteo, que premia a quienes tuvieron cinco aciertos, también habían ganado dos apostadores de Neuquén.

El premio que reciben los ganadores de cada sorteo es menor al informado, por las deducciones impositivas. Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90% del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100%, porque ese 10% responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90% de la totalidad del premio se calcula un 31%. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.