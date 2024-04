¿Quién es el perro del hortelano? La diputada Lorena Villaverde calíficó así a los opositores

"No gobernaron, no gobiernan ni nos dejan gobernar". De esa forma y apelando a una antigua comedia de Lope de Vega, "El Perro del Hortelano ", la diputada nacional Lorena Villaverde , apuntó contra la oposición que le dio la espalda al DNU y a la ley ómnibus promovida por el presidente, Javier Milei,

"Es algo así como un no comen ni dejan comer, llevado a la arena política", sururró alguien en la UDAI de Anses de General Roca sobre quién era el perro que citó Villaverde en una entrevista con los medios. "El voto negativo demuestra quiénes están de qué lado, quiénes están del lado de los argentinos de bien, que queremos trabajo y salir de esta Argentina subsidiada y pobre y pasar a una Argentina rica y prospera", señaló Villaverde.

Hubo en las palabras de la diputada un párrafo dedicado a los parlamentarios de JSNR, que votaron en contra del DNU. Al respecto dijo que no le sorprendió cómo votaron "porque no era algo que lo esperábamos. Nosotros, siendo siete los senadores que tenemos, logramos 27 adhesiones y es un montón. Se pudieron capitalizar muy bien las alianzas pero también en eso pudimos evidenciar quiénes están de cada lado. Y que pretenden seguir permaneciendo en el poder, con los privilegios para ellos mismos y no para todos los argentinos".