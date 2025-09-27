Quién es el hombre que se fue de su casa en agosto y no volvió: desesperada búsqueda

La policía de Río Negro solicita la colaboración de todo el Alto Valle para localizarlo.

Desde la Policía de Río Negro solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Raúl Adrián Montanaro , de 34 años, quien fue visto por última vez el 31 de agosto de 2025 a las 14 en General Roca. Desesperada búsqueda en la región.

Montanaro es de tez blanca, mide 1,60 metros, tiene cabello castaño oscuro corto, ojos marrones y una cicatriz que se extiende desde la costilla izquierda hasta el omóplato.

Al momento de ausentarse llevaba una mochila y su teléfono celular. Según informaron, atraviesa problemas de adicciones y algunas versiones indican que "anduvo por el centro de la ciudad" pero resultó imposible ubicarlo.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero puede comunicarse con la Unidad 178° de General Roca, pueden acercarse a la comisaría más cercana o llamar al 911.

En 2023 Montanaro también había desaparecido de su casa pero a los pocos días fue encontrado.

Buena noticia: apareció Ramírez

La Brigada Rural, la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 30° de Viedma trabajaron de forma conjunta en la búsqueda de Carlos José Ramírez, de 34 años.

El hombre fue localizado en buen estado de salud en la localidad de Cagliero, con colaboración de la Policía Bonaerense.