Policía héroe: salvó un bebé con la maniobra de Heimlich

Los efectivos de la Comisaría n°48 de Mosconi de General Roca protagonizaron una heroica escena al asistir a un bebé que se había ahogado y salvarle la vida con maniobras de reanimación cardiopulmonar. La rápida intervención de los uniformados que interceptó el automóvil donde trasladaban al bebé y la aplicación de maniobras de RCP permitió revertir la situación y evitar una tragedia.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 22 horas del miércoles, cuando el Comando Radioeléctrico fue alertado por un llamado que informaba que un niño se encontraba en grave estado tras atragantarse con alimento . Los agentes tomaron conocimiento de que sus familiares lo estaban trasladando de urgencia hacia el hospital Francisco López Lima en un vehículo particular.

Ante la emergencia, el Sargento Sergio Tapia y la Cabo 1° Mariana González interceptó al vehículo de la familia con el móvil policial en la intersección de las calles Los Coihues e Ismael Basse. Los agentes encontraron al pequeño inconsciente y con signos de obstrucción respiratoria.

De inmediato, ambos funcionarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aplicaron la maniobra de Heimlich en varias oportunidades, hasta que el niño expulsó el alimento que bloqueaba sus vías respiratorias. El niño recuperó el color de la tez y comenzó a llorar, lo que reflejó que había restablecido la respiración.

bebe salvada policía Una situación similar tuvo lugar en Sierra Grande cuando la Sargento Irene Cibrián le salvó la vida a una bebé al practicarle maniobras maniobras de RCP.

El bebé está fuera de peligro

Minutos después arribó al lugar una ambulancia del hospital local, cuyo equipo de salud verificó que el menor se encontraba fuera de peligro. Sin embargo, fue trasladado al centro sanitario para ser sometido a estudios de control y permanecer en observación por precaución.

El caso generó reconocimiento entre los vecinos y compañeros de la Comisaría N°48 quienes destacaron y valoraron la vocación de servicio de los uniformados. La intervención inmediata, marcada con su eficacia pero también con la serenidad y el conocimiento técnico con que los efectivos resolvieron una situación crítica.

Polis Coer salvan vida beba Ferri Pereira, Burgos y Busnadiego, los tres policías del COER que le salvaron la vida a la niña de Ferri. Policía Río Negro

Policías entrenados para ir al choque le salvaron la vida a una bebé en "código rojo"

Una bebé que había dejado de respirar y había caído en un cuadro de convulsiones fue salvada por tres policías del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-. El dramático incidente, que vuelve a poner de relieve la instrucción que reciben los uniformados provinciales, ocurrió la noche del último lunes 10 de noviembre en Ferri, el barrio ubicado al noroeste de Cipolletti.

En el barrio el cuerpo especial de la fuerza tiene una base operativa en la calle Los Alelíes casi San Luis. Allí cerca de las 22:30, el personal de guardia recibió a una joven mujer en total estado de desesperación con su pequeña hija en los brazos, que presentaba signos de ahogamiento.

Curso RCP policías La capacitación de los agentes en RCP es clave para intervenir en estas situaciones.

Maniobras de RCP y traslado al hospital

De inmediato, los sargentos Jaime Damián Pereira y Jorge Damián Burgos junto al cabo Primero Julián Alejandro Busnadiego comenzaron a realizarle a la pequeña maniobras de RCP - Reanimación Cardiopulmonar- y procedieron al inmediato traslado hacia el hospital local.

Durante el recorrido, los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación mientras coordinaban por radio la apertura del tránsito bajo código rojo. Fuentes de la fuerza resaltaron que "gracias a la rápida y eficiente acción policial, al llegar al hospital la bebé reaccionó con un llanto, siendo recibida en la guardia junto a su madre".

Asimismo subrayaron que el personal médico destacó la labor de los efectivos del COER, cuyo accionar permitió salvar la vida de la pequeña.

Curso policial RCP.jpg Los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación mientras coordinaban por radio la apertura del tránsito bajo código rojo.

La relevancia del entrenamiento

Las intervenciones exitosas de policías que deben asistir emergencias de salud se han reiterado en los últimos años en distintos puntos de la provincia, lo que revela el nivel de entrenamiento que adquieren los integrantes de la fuerza, muchas veces cuestionados por parte de la población por los hechos de inseguridad que se registran.

Las páginas policiales acumulan inmumerables crónicas de episodios en los que efectivos logran salvar la vida de criaturas, que en la mayoría de las veces es por ahogamiento al ingerir alimentos u objetos extraños.

Sin ir más lejos el martes de la semana pasada personal de la Comisaría 13° de Sierra Grande, también en un rápido accionar, permitió salvar la vida de una bebé de dos meses que había dejado de respirar.

El hecho cerca de las 15:30, cuando la sargento Irene Cibrián junto al cabo Raúl Curilen realizaban recorridas preventivas por el barrio 25 de Mayo, fueron alertados por un hombre sobre una emergencia en un domicilio cercano, donde una bebé se encontraba sin poder respirar.