Policías entrenados para ir al choque le salvaron la vida a una bebé en "código rojo"

Una mujer acudió a la base del COER de Ferri con su pequeña hija que había dejado de respirar y convulsionando. La llevaron al hospital mientras le hacían RCP. Gracias a eso llegó con vida.

Pereira, Burgos y Busnadiego, los tres policías del COER que le salvaron la vida a la niña de Ferri.

Una bebé que había dejado de respirar y había caído en un cuadro de convulsiones fue salvada por tres policías del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-. El dramático incidente, que vuelve a poner de relieve la instrucción que reciben los uniformados provinciales, ocurrió la noche del último lunes 10 de noviembre en Ferri, el barrio ubicado al noroeste de Cipolletti.

En el barrio el cuerpo especial de la fuerza tiene una base operativa en la calle Los Alelíes casi San Luis . Allí cerca de las 22:30, el personal de guardia recibió a una joven mujer en total estado de desesperación con su pequeña hija en los brazos , que presentaba signos de ahogamiento.

De inmediato, los sargentos Jaime Damián Pereira y Jorge Damián Burgos junto al cabo Primero Julián Alejandro Busnadiego comenzaron a realizarle a la pequeña maniobras de RCP - Reanimación Cardiopulmonar- y procedieron al inmediato traslado hacia el hospital local.

Durante el recorrido, los efectivos continuaron con las maniobras de reanimación mientras coordinaban por radio la apertura del tránsito bajo código rojo. Fuentes de la fuerza resaltaron que "gracias a la rápida y eficiente acción policial, al llegar al hospital la bebé reaccionó con un llanto, siendo recibida en la guardia junto a su madre".

Asimismo subrayaron que el personal médico destacó la labor de los efectivos del COER, cuyo accionar permitió salvar la vida de la pequeña.

La relevancia del entrenamiento

Las intervenciones exitosas de policías que deben asistir emergencias de salud se han reiterado en los últimos años en distintos puntos de la provincia, lo que revela el nivel de entrenamiento que adquieren los integrantes de la fuerza, muchas veces cuestionados por parte de la población por los hechos de inseguridad que se registran.

Curso RCP policías

Las páginas policiales acumulan inmumerables crónicas de episodios en los que efectivos logran salvar la vida de criaturas, que en la mayoría de las veces es por ahogamiento al ingerir alimentos u objetos extraños.

Sin ir más lejos el martes de la semana pasada personal de la Comisaría 13° de Sierra Grande, también en un rápido accionar, permitió salvar la vida de una bebé de dos meses que había dejado de respirar.

El hecho cerca de las 15:30, cuando la sargento Irene Cibrián junto al cabo Raúl Curilen realizaban recorridas preventivas por el barrio 25 de Mayo, fueron alertados por un hombre sobre una emergencia en un domicilio cercano, donde una bebé se encontraba sin poder respirar.

Beba salvada Sierra Grande

Al llegar al lugar, el personal se encontró con una mujer que sostenía en brazos a su sobrina, la pequeña de dos meses, que no presentaba signos vitales. De inmediato, ambas fueron trasladadas en el móvil policial hacia el hospital local.

Durante el trayecto, la sargento Cibrián se ubicó en el asiento delantero junto a la bebé y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la niña reaccionara antes de llegar al nosocomio.

Una vez en el hospital, la bebé fue asistida por la médica de guardia, quien confirmó que se encontraba fuera de peligro.