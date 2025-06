Peligro en la Ruta 40: un camión trasladaba un vehículo sin ninguna medida de seguridad

La temeraria maniobra fue captada por una vecina de Junín de los Andes. La mujer aseguró que en el trayecto cruzaron a dos patrulleros, pero no lo detuvieron.

“Estas cosas no deberían pasar. El camión iba por la ruta como si nada, y el auto que llevaba sobresalía un montón. No había ninguna señalización, ni balizas, ni escolta. Fue realmente peligroso”, relató la vecina que presenció la escena, en un comentario.

Peligroso traslado de un auto en la Ruta 40

Un peligro evitable

El transporte de cargas sobredimensionadas está regulado por la ley de tránsito y requiere permisos especiales, señalización adecuada, y en muchos casos, acompañamiento vial. Nada de eso estaba presente en este caso registrado en la localidad neuquina, según se observa en la imagen compartida por la denunciante.

Además del incumplimiento evidente y la falta de controles en rutas, los vecinos advirtieron que situaciones como esta pueden derivar en accidentes graves, especialmente cuando se circula en rutas con alto tránsito o en zonas urbanizadas.

La vecina que logró captar la arriesgada maniobra, contó que mientras el camión circulaba en la ruta, en dos tramos distintos se cruzaron patrulleros, pero en ningún momento se le pidió detener su marcha.

No obstante, tanto desde Tránsito de la Policía como la Municipalidad indicaron que no intervinieron en el hecho, por lo que no se brindó información de manera oficial. Mientras tanto, los vecinos mostraron su indignación en las redes sociales.

grua.jpg

¿Cómo se debe transportar un auto roto por rutas nacionales?

El traslado de vehículos averiados, especialmente si están sin ruedas o en condiciones de inmovilidad, debe realizarse cumpliendo estrictamente con lo que establece la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación. Este tipo de transporte debe hacerse mediante grúas o camiones de carga habilitados para ese fin, con una plataforma adecuada que soporte el peso del vehículo y garantice su estabilidad durante el traslado.

La carga debe estar firmemente asegurada para evitar desplazamientos, y en ningún caso puede sobresalir del ancho máximo permitido: 2,60 metros para camiones comunes, incluyendo los espejos. Si se excede ese límite, el transporte se considera sobredimensionado y requiere de un permiso especial emitido por la autoridad competente (como Vialidad Nacional), además de señalización específica y, en algunos casos, vehículos escolta.

También es obligatorio el uso de carteles reflectivos, balizas, y señalización reglamentaria que advierta a otros conductores sobre la presencia de una carga especial. No respetar estas normas no solo implica una infracción, sino que representa un riesgo grave para la seguridad vial, tanto del conductor como del resto de los usuarios de la vía.