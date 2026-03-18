Multas millonarias a camioneros en rutas de Río Negro: ya hay embargos por no pagar

Detectan camiones con sobrepeso y aplican multas que superan los $2 millones. La Justicia ya embargó cuentas por deudas impagas.

La Dirección de Vialidad Rionegrina avanzó con una serie de infracciones para camioneros y empresas de transporte. Foto: Archivo.

Circular con exceso de peso en rutas rionegrinas ya no es una falta menor. La Dirección de Vialidad Rionegrina avanzó con una serie de infracciones que derivaron en multas millonarias para camioneros y empresas de transporte.

Según se informó, hubo sanciones que superaron los 115 mil pesos , pero en otros casos escalaron a cifras mucho más impactantes: más de 2,4 millones de pesos por la misma infracción .

El endurecimiento de los controles no se queda solo en las multas. Cuando los infractores no cumplen con el pago dentro de los 10 días hábiles, el Estado avanza por la vía judicial .

Esto ya ocurrió: tras una presentación de la Fiscalía de Estado, un juzgado contencioso administrativo dictó un fallo contra una empresa de transporte por una deuda superior a los 380 mil pesos, a lo que se sumaron intereses y costos del proceso.

En ese caso, la Justicia ordenó el embargo de cuentas bancarias hasta cubrir el total adeudado. Además, se otorgó un plazo para pagar o presentar defensa; de lo contrario, el cobro continúa de forma forzada.

El sistema que detecta a los infractores

Detrás de estas sanciones hay un sistema de control cada vez más preciso. Vialidad implementó un mecanismo de pesaje dinámico ubicado cerca de la rotonda entre la Ruta Provincial 2 y la Ruta Nacional 251.

Se trata de sensores instalados en el pavimento que pesan los camiones en movimiento, sin frenar el tránsito. Cámaras y dispositivos registran cada vehículo que circula, especialmente en corredores clave como el que conecta el Alto Valle con el puerto de San Antonio Este y zonas productivas.

Así caen los camiones con sobrepeso

Cuando el sistema detecta una posible infracción, el camión es advertido antes de llegar al puesto de control. Allí se realiza un segundo pesaje con balanza fija para confirmar el exceso de carga.

Si se comprueba la falta, se labra la multa e incluso se puede retener el vehículo en caso de reincidencia.

Más controles, rutas más seguras

Desde el organismo remarcaron que estos controles no solo buscan sancionar, sino también proteger la infraestructura vial y mejorar la seguridad.

El exceso de peso deteriora el asfalto y aumenta el riesgo de accidentes. Por eso, el sistema apunta a detectar de inmediato a los infractores y evitar daños mayores en las rutas de la provincia.