La UNRN abrió las inscripciones para el 2026: cuáles son las más de 50 carreras y cómo anotarse

La universidad ofrece más de 50 carreras presenciales en ocho localidades. El registro será digital en el sitio web de la institución.

Las inscripciones en la UNRN estarán abiertas hasta el 30 de enero, salvo Medicina que cierra antes.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026 . Con una oferta de más de 50 carreras de grado presenciales, la convocatoria abarca a las tres sedes distribuidas en ocho localidades de la provincia.

El rector de la UNRN, Anselmo Torres , destacó el papel de la casa de estudios en la formación de jóvenes rionegrinos: “Nuestro objetivo es que encuentren en la UNRN un espacio de formación de calidad y contención , donde puedan desarrollarse plenamente”, señaló.

Torres remarcó también el compromiso de la institución con “ garantizar el derecho a la educación superior pública y gratuita, acompañando a los futuros ingresantes no solo en el proceso de inscripción sino también en su tránsito hacia la vida universitaria”.

anselmo torres unrn.jpg El rector de la UNRN, Anselmo Torres.

El rector subrayó que la UNRN “ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y de los jóvenes, diversificando sus carreras y fortaleciendo su vinculación con la comunidad”. Y concluyó: “Cada inscripción es un paso más en ese camino de compromiso y excelencia”.

Fechas clave

El período de inscripción se extenderá hasta el 30 de enero de 2026 para la mayoría de las carreras. Sin embargo, quienes deseen cursar Medicina en San Carlos de Bariloche deberán completar el trámite antes del 17 de octubre de 2025, fecha límite anticipada para esa propuesta académica.

Inscripción digital

El proceso se realiza de manera completamente online a través del sitio oficial de la institución en el Sistema de Pre-inscripción. Allí los aspirantes deben generar un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida:

DNI

Fotografía tipo carnet

Título secundario o certificado equivalente

Al finalizar, es obligatorio descargar la Ficha de Inscripción como comprobante. Los estudiantes ya registrados en la universidad deberán hacer el trámite mediante el sistema SIU Guaraní. La confirmación oficial llegará por correo electrónico.

Curso de Ingreso obligatorio

Una vez aceptada la inscripción, los ingresantes deberán realizar un curso introductorio. Este incluye un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y un módulo específico, previsto para febrero de 2026.

La oferta académica en las tres sedes

La Sede Alto Valle - Valle Medio tiene presencia en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel. La misma ofrece las siguientes carreras: Odontología, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Arquitectura, Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño Visual, Licenciatura en Geología, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Enología, Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química (Ciclo de Complementación) y Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología (Ciclo de Complementación).

Por su parte, la Sede Andina, ubicada en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, cuenta con las siguientes propuestas académicas: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Turismo, Medicina, Profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Física, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Química, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro, Profesorado en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Viveros, Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología.

Por último, la Sede Atlántica de Viedma, ofrecen las siguientes carreras: Abogacía, Licenciatura Educación (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Inicial (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Primaria (Ciclo de Complementación), Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física y Deporte (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Deporte.