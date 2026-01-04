Inédita inspección de embarcaciones permite ahorrar costos y tiempo en el lago Nahuel Huapi

Un equipo de buzos profesionales de Río Negro y Chubut realizó la labor exigida por Prefectura, pero que contó con el uso de un moderno instrumental. De qué se trata.

Tony Brochado (en el medio), junto Juan Medina y Juan Angel Allieri, de Puerto Madryn. Juntos realizar la inspección a la embarcación en Villa la Angostura.

Una inspección náutica con instrumental de última tecnología realizó un equipo de profesionales provenientes de San Antonio Oeste y Puerto Madryn en una embarcación turística que navega el lago Nahuel Huapi.

La labor, que permitió ahorrar costos y tiempo , estuvo a cargo del reconocido buzo profesional Luis Tony Brochado y su hijo Marcos , pertenecientes a la firma “Salvamento y Buceo El Austral” con sede en la localidad rionegrina, junto a Juan Medina y Juan Angel Allieri , de la empresa “Malevo Medina Buzos Salvamento y Buceo” de Chubut.

El objetivo del trabajo fue examinar el casco del catamarán Patagonia, que opera desde Villa La Angostura (Neuquén) sin necesidad de retirarlo del agua (dique seco técnicamente), dado que lo novedoso es que utilizaron un equipo con cámaras de alta definición que portaba en su escafandra Marcos Brochado , quien sumergido recorrió la estructura transmitiendo las imágenes que se observaron en una pantalla instalada en tierra. En la jerga se denomina Inspección de Casco a Flote.

Catamarán Villa la Angostura 4

El buzo, bajo las ordenes de jefe del operativo fue mostrando parte por parte la nave, que tiene la particularidad de poseer dos cascos paralelos unidos por una plataforma donde van la tripulación y los pasajeros.

Las imágenes fueron observadas por un Inspector de Prefectura Naval, el organismo que que debe resolver el trámite, y que tras recibir el informe respectivo debe determinar si lo aprueba o no. En este caso el resultado fue afirmativo, por lo que el barco quedó habilitado para seguir prestando el servicio turístico por los impactantes paisajes cordilleranos.

El innovador sistema abre la puerta para que otras embarcaciones que surcan el lago sean sometidas al mismo procedimiento, dadas las ventajas que ofrece.

Experiencia y tecnología

“Fue un gran desafío en el que juntos pudimos desplegar experiencia y tecnología”, enfatizó Tony Brochado, quien hace años alcanzó trascendencia internacional por participar en la búsqueda de los submarinos alemanes de los que supuestamente desembarcaron jerarcas nazis en la costa atlántica rionegrina tras la Segunda Guerra Mundial. También fue reconocida su labor de planificar los operativos para hundir de forma controlada los cuatro antiguos barcos pesqueros frente a Las Grutas y que componen el Parque Submarino más importante de América del Sur.

Pero además el profesional ha cumplido con distintas misiones en la región cordillerana y en Alto Valle. Por caso, en Villa la Angostura reflotaron en 2020 un velero de madera que se había hundido, lo que significó un acontecimiento importante para el lugar.

Al año siguiente repitieron la operación de otro barco similar que había naufragado en el embalse Ramos Mexía, en El Chocón. También es muy recordado el rescate del camión con acoplado cargado de encomiendas que lograron en mayo de 2022 cayó al río Neuquén desde el Tercer Puente que une la capital neuquina con Cipolletti.

El Malevo Medina, un amigo entrañable

Brochado padre no ahorra elogios al recordar a Mariano "Malevo" Medina, pionero del buceo en la Patagonia que falleció en junio de 2024, y que además de haber sido uno de sus colegas más admirados también fue un amigo entrañable. Juntos realizaron distintos trabajos bajo el agua.

Juan, hijo de el Malevo, siguió sus pazos en la profesión y continuó el vínculo con los sanantonienses, tanto laboral como afectivo.

Detalles técnicos