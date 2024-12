El héroe que encontró a Bautista: "Traté de tranquilizarlo y él me abrazó"

Había estacionado la camioneta con el equipo de radio a 150 metros de una vivienda en la que se montó uno de los comandos de búsqueda y varios familiares del niño esperaban novedades.

BARILOCHE- BAUTISTA- INVESTIGACIÓN-2.jpg

"Estaba instalado como operador de radio del lugar para mantener las comunicaciones con las diferentes cuadrillas que lo estaban buscando y así tener un buen contacto con la radioestación de Bariloche, del Parque Nacional. Yo estaba en la camioneta, pero salgo en un momento de silencio de radio y prácticamente fue automático que empezó a escuchar un llanto", relató.

En un primer momento, "pensé que eran gatitos, pero la duda me hizo acercarme hacia el lugar" del que provenía el llanto. En una zona boscosa y con una montaña cerca, el sonido podía perderse en cualquier momento por lo que Namor avanzó sin perder tiempo, ni dar aviso a nadie.

"Yo me guíe por el sonido del llanto. No tenía miedo de perderme porque conozco el lugar, pero sí de perder el sonido. Cuando me acercaba y era más fuerte, ya no me afectaban el viento y los ruidos de los pájaros, por ejemplo", expresó.

El guardaparque ubicó la fuente del llanto en la montaña y comenzó a subir. Rápidamente, descartó la idea de que fuesen animales y aceleró el paso. "Subí lo más rápido que podía y al momento de encontrarlo llegué cansado, pero lo vi, en buen estado, lo alcé y traté de tranquilizarlo. Él me abrazó y empezamos a bajar rumbo a la casa. Fue alrededor de las 9", expresó.

SIN MARCA DE AGUA - Apareció Bautista, el nene perdido en Bariloche.mp4

Durante el trayecto a la casa, Namor notó que Bautista tenía raspaduras en los brazos y las piernas, que luego vinculó a lesiones que se pueden producir al caminar en zonas boscosas. Sin embargo, aseguró que no lo examinó. "Solo quería bajarlo lo más rápido posible" para dar aviso y que se encuentre con algunos de sus familiares.

Desde la montaña hasta la casa donde funcionaba el comando de búsqueda había unos 150 metros. "Ahí me encuentro con la prima de Bautista, que lo quiso agarrar, pero él no la dejó. Lo abrigamos y entramos a la casa, donde estaban su hermano, la tía y la abuela y el nene siguió abrazado a mí, fue algo muy hermoso".

Los padres del niño estaban en otra zona de búsqueda y fueron avisados al instante. "En el momento que llegaron, cuando se lo entrego a la madre, él largó un llanto de alegría que me emocionó mucho", contó el rescatista.

Namor aseguró que para los guardaparques "ésa es la satisfacción que a uno le queda, ¿no? De poder entregarlo a los padres. Luego se me vino todo encima y me empezó a temblar el cuerpo, se me quedaba la voz, lloré un rato. Eran muchas emociones juntas".

El rescatista detalló que el niño "en ningún momento me habló, pero sí lloraba. Cuando terminé de bajar la montaña se tranquilizó".

Las sospechas por la desaparición del niño

Tras el hallazgo del niño, la Justicia investiga si intervinieron personas mayores en su desaparición o si fueron quienes lo dejaron en el lugar en el que lo encontraron. Namor aseguró que es una zona de difícil acceso, porque se trata "de una montaña empinada" y con mucha vegetación.

Sin embargo, recalcó que el niño camina solo y que tenía lastimaduras similares a las que provocan los raspones con una rama, por lo que no descartó que le fuese posible llegar solo a ese lugar.

El guardaparque, conocedor de la zona, sí remarcó que los perros entrenados en detección de rastros que habían recorrido la zona de búsqueda, siguieron rastros hacia un sector conocido como Mallín. "Es en dirección opuesta al lugar en el que apareció".