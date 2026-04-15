El Gobierno de Río Negro anunció un aumento de sueldos para los estatales

El Ejecutivo anunció un aumento de sueldos a partir de abril, que se pagará a principios del próximo mes. Acompaña la inflación en la provincia.

El Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los sueldos de los trabajadores estatales correspondientes al mes de abril, que se abonarán en los primeros días de mayo. Habrá un aumento que "cumple con el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de brindar previsibilidad a los trabajadores del Estado", se aseguró desde el Ejecutivo provincial.

De acuerdo al esquema de actualización automática vigente , el incremento será del 5,65%. Este mecanismo garantiza que el salario estatal acompañe la evolución de los precios que mide el cuestionado Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec.

En Río Negro, la inflación "oficial" tiene un solo punto de medición: Viedma . Los precios de la canasta básica en otros puntos de la provincia no son contemplados, lo que genera críticas de los gremios. Los docentes, por ejemplo, cuestionan que no se tenga en cuenta la canasta básica del Alto Valle y esgrimen que hay diferencias entre el dato de inflación de Viedma y el de Neuquén .

Para el Gobierno, el aumento automático por la inflación oficial genera "un alivio directo al bolsillo del trabajador" y demuestra que "la Provincia honra sus acuerdos en la Mesa de la Función Pública".

paritarias 2026 La Provincia aplicó el aumento de sueldos a los estatales acordado en paritarias.

Para determinar este porcentaje exacto, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial, correspondientes al bimestre de febrero y marzo, datos que fueron dados a conocer en las últimas horas por los organismos oficiales.

En paralelo al aumento salarial, el Gobierno confirmó el cronograma de pago del concepto de Indumentaria, que se abonará en dos cuotas de $125.000 cada una. La primera liquidación se realizará este 17 de abril, mientras que el segundo pago se completará durante el mes de mayo.

Cómo se calcula el aumento de sueldos

El porcentaje definido surge de promediar el IPC del mes de febrero (2,90% a nivel nacional y 2,97% en Viedma) y luego la del mes de marzo (3,4% a nivel nacional y 1,88% en Viedma).

Al igual que en los tramos anteriores, ambos promedios mensuales se acumulan entre sí, garantizando que el aumento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Paritarias estatales sin cierre

Más allá de la confirmación de un aumento de sueldos, la Provincia no logró cerrar acuerdos con todos los gremios. La mesa de negociaciones paritarias con la Unter continúa trabada y el sindicato tiene previsto realizar otras dos jornadas de paro este jueves y viernes.

El gremio docente había postergado el paro en busca de mantener abierto el canal de diálogo, pero en la última paritaria volvió a rechazar la oferta salarial por "insuficiente" y confirmó la realización de la medida de fuerza.

Desde Educación no se informó si habrá una convocatoria de último momento a negociar o si se solicitará la conciliación obligatoria, medias que podrían evitar la realización del paro.

Los docentes rionegrinos reclaman un salario de base de 2 millones de pesos para maestros y profesores que recién se inician.