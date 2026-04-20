Después de años de encierro, Toti tendrá una nueva vida lejos del país

La Justicia autorizó el traslado del chimpancé a un santuario en Inglaterra. Especialistas aseguran que puede afrontar el viaje.

El chimpancé será trasladado a un santuario de Inglaterra. Foto: Gentileza.

El chimpancé Toti , actualmente alojado en Bubalcó , será trasladado a un centro especializado en Inglaterra tras una decisión del fuero de Familia de General Roca .

La medida se tomó luego de informes técnicos que confirmaron que el animal está en condiciones de afrontar un viaje internacional con riesgos controlados .

Toti será recibido en el Monkey World Ape Rescue Centre , un santuario dedicado al rescate y rehabilitación de grandes primates.

Allí podrá vivir en un entorno adaptado a sus necesidades, con mayor espacio, estímulos y cuidados especializados.

Una lucha que llevó años

El caso comenzó con la presentación de un habeas corpus impulsado por organizaciones de derechos animales, que reclamaban el fin de su cautiverio.

Desde entonces, el proceso judicial avanzó con inspecciones, informes técnicos y evaluaciones sobre su estado general.

Fallos que marcaron el camino

En 2023, la Justicia ordenó su traslado a un santuario. La decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esto permitió avanzar en la etapa final: definir si el chimpancé podía ser trasladado de manera segura.

Un viaje cuidadosamente planificado

La resolución actual habilita la ejecución del traslado, que incluirá controles veterinarios, entrenamiento previo y coordinación internacional.

Todo el proceso será supervisado por especialistas para garantizar el bienestar del animal en cada etapa.

Un precedente para los derechos animales

El caso de Toti no solo marca un cambio en su vida, sino que también sienta un precedente en el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho en situación de vulnerabilidad.

Después de años de espera, el traslado abre una nueva etapa para Toti, lejos del encierro y más cerca de una vida acorde a su especie.